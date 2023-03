Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić objavio je da daje neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta.

Vijest je Riječanin objavio na Facebooku.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta. Dragi ljudi, u politiku sam ušao čistog obraza i s velikom odgovornosti prema svojim biračima. Moji Istrani i Riječani, stanovnici Kvarnera su me izabrali u Hrvatski sabor da se borim za slobodu svakog građanina i za dostojanstvo svakog čovjeka. To sam činio od prvog dana svog zastupništva i to ću činiti do posljednjeg dana.

Moji Riječani dali su mi povjerenje i na lokalnim izborima od gotovo 12 %, a Most je imao više od 10 % potpore Riječana. U gradskom vijeću radimo predano i snažno.

Budući da osobno vjerujem u političku odgovornost, u važnost preuzimanja osobne odgovornosti - ovime upoznajem javnost i svoje Riječane da dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta zbog potpunog neuspjeha na izborima za mjesne odbore u Rijeci.



Nastavljam ponizno raditi kao mostovac u Hrvatskom saboru, na Kvarneru, u svojoj predivnoj Rijeci i tamo gdje me stranka želi, graditi ljepšu i pravedniju Hrvatsku. Ali ne mogu ja od građana tražiti visoke ljestvice moralnosti ako se sam tako ne ponašam. Zato dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta. Imajte me u molitvi."