"Donio sam tešku, ali jedinu ispravnu odluku - da napustim IDS", priopćio je saborski zastupnik Marin Lerotić.

Saborski zastupnik Marin Lerotić odlučio je napustiti IDS.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Danas sam donio tešku, ali jedinu ispravnu odluku – da napustim IDS, stranku na čijim sam vrijednostima odrastao i čije su me temeljne ideje odredile kao čovjeka.



IDS je trideset godina bio sinonim za progres, razvoj i otvorenost. Godinama smo bili politička avangarda, nacionalna snaga i jedna od najuspješnijih europskih regionalnih stranaka. To je stranka čije mjesto u povijesti ostaje veliko kao Učka i politička snaga bez koje Istra danas ne bi bila najrazvijenija hrvatska regija. Ponosan sam što sam bio dio takvog IDS-a!



Nažalost, taj IDS više ne postoji - niti kao brend niti kao politika. Od najjače istarske stranke u samo nekoliko godina postali smo marginalna stranka sitnih intriga, političkog oportunizam, lošeg upravljanja i unutarnjih sukoba. Ušli smo u ligu beznačajnih stranka, opsjednutih sitnim interesima lidera i njihovih miljenika, lokalnim igrama moći i primitivnim medijskim prepucavanjima. Postali smo stranka bez karaktera koja se bavi isključivo sama sobom.



Novo vodstvo stranke nije ničime opravdalo povjerenje koje je dobilo od članova. Nema novih programa, aktivnosti niti ideja koje bi vratile povjerenje građana u IDS i stranci dale neku novu energiju. Očekivao sam, recimo, i predlagao da se jasno artikuliraju stavovi oko budućnosti Uljanika, teme da Istrijani plaćaju najskuplju cestarinu u državi, probleme mladih i stambenih politika, jačanju financijske autonomije Istre i brojne druge bitne teme za građane Istre. Nažalost, sve je to izostalo.

Moj grad, Pula već dvije godine nalazi se u političkoj krizi kojoj se ne nazire kraj. Nema nikakve vizije razvoja grada, nisu realizirani započeti projekti, a kamoli predstavljeni novi. Umjesto da povede pokret za promjene, IDS nijemo i pasivno promatra kako se grad raspada. Moja stranka koju danas napuštam već sedam mjeseci nije u stanju izabrati predsjednika podružnice, a kamoli utjeloviti alternativu gradskoj vlasti koja je pokazala neznanje, neiskustvo i nesposobnost (3N).



IDS je, na žalost, postao umrtvljena stranka bez stava i sadržaja, što se ogleda i u nikad nižem rejtingu stranke. I na žalost, nema naznaka da će se način na koji funkcionira moja stranka promijeniti. Oduvijek sam smatrao da se loše stvari događaju zato što dobri ljudi šute. Zbog toga ne mogu više biti dio IDS-a.

Ne mogu prihvatiti nerad i pasivnost, ne mogu prihvatiti da mi se brani da budem glasan, da se borim protiv nepravde, da me se poziva na red jer nisam 'poslušan' i 'na liniji' i da me se želi svesti na političko vegetiranje.

Sutra želim svome djetetu reći da sam napravio SVE što sam znao i mogao da ono živi u dobroj zemlji, u naprednoj regiji i razvijenom gradu. To s IDS-om više nije moguće.

"Djelujem kao nezavisni oporbeni saborski zastupnik"

Svojim radom u Saboru i Gradskom vijeću Pule pokazao sam koliko mi je stalo do Pule i Istre. Moj fokus ostaje isti, samo što će moja bitka za Istru i Pulu od sada biti još glasnija, žešća i slobodnija.



Od sada djelujem kao nezavisni oporbeni saborski zastupnik i odmah jasno kažem da neću prelaziti ni u jednu stranku. U razdoblju koje je preda mnom, otvarat ću teme koje život znače i dizati tempo i ritam rada, i u Saboru i u Gradskom vijeću.

Želim jasno istaknuti da u svome radu ostajem bekompromisno dosljedan izvornim idejama IDS-a, progresivnim i liberalnim vrijednostima i apsolutno posvećen napretku Pule, Istre i Hrvatske.



Imam veliku podršku građana i na meni je da uz puno rada to povjerenje opravdam. Na samome kraju, želim se zahvaliti svim IDS-ovkama i IDS-ovcima s kojima sam surađivao sve ove godine i s kojima sam realizirao puno izvrsnih projekata. Želim se zahvaliti i svojim kolegama u Saboru, Katarini, Emilu i Tuliu, na korektnoj suradnji.

Svima skupa želim da naprave najviše što mogu za svoju sredinu. Ja nastavljam s novom energijom i čvrstim uvjerenjem da je Istra način života za koji ću se nastaviti boriti jako, svugdje i na svim razinama", priopćio je Lerotić.