Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir (EPP) dobitnica je ovogodišnje nagrade EU Oskar u kategoriji poljoprivreda, ruralni razvoj i ribarstvo koju dodjeljuje časopis The Parliament Magazine.

Petir su za prestižnu nagradu nominirali Europsko udruženje državnih šuma (EUSTAFOR) na prijedlog Hrvatskog drvnog klastera te udruga Uzorne hrvatske seoske žene, priopćio je ured zastupnice Marijane Petir u četvrtak.

The Parliament Magazine 31. je siječnja objavio popis zastupnika po kategorijama koji su ušli u uži izbor u koji je ušla Marijana Petir za prestižnu nagradu kojom se odaje priznanje zastupnicima koji su svojim parlamentarnim aktivnostima značajno pridonijeli zakonodavnoj, nadzornoj ili proračunskoj ulozi Europskog parlamenta te vrijednosti europskog projekta. Dobitnicima su nagrade uručene na svečanoj dodjeli u srijedu navečer u bruxelleskom Concert Noble.

„S velikom čašću i zahvalnošću primam ovu nagradu koja predstavlja krunu moga petogodišnjeg rada u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ovu nagradu posvećujem hrvatskim poljoprivrednicima - mladim poljoprivrednicima i poljoprivrednicama koji su za mene inspiracija zbog kreativnosti i inovativnosti koju unose u poljoprivredu; seoskim ženama koje su istinske lokalne heroine jer brinu i o obitelji i poljoprivrednom gospodarstvu; poljoprivrednicima svih generacija koji se svakodnevno bore da svoje OPG-e i naš ruralni prostor održe živima“, rekla je zastupnica Petir primajući nagradu, navodi se u priopćenju.

Petir je zahvalila i sucima i organizacijama koje su je nominirale što su prepoznale njezin rad u području poljoprivrede, a čestitala je i kolegama koji su se našli u užem izboru.

Zastupnica Petir je od početka svog mandata u Europskom parlamentu punopravna članica Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI). Kao sudionica pregovaračkog procesa i izvjestiteljica za AGRI mišljenje na Direktivu o promociji obnovljivih izvora energije (RED2), gdje je branila interese europskih poljoprivrednika i europskog šumarskog sektora, ističe se u priopćenju.

Nakon dvije godine intenzivnih pregovora Petir je izborila da se prvi put u jednom od europskih propisa izrijekom daje mogućnost izuzeća Hrvatskoj da svoju referentnu razinu za šume izračuna uzimajući u obzir okupaciju dijela njezina teritorija u razdoblju od 1991. i 1998. godine te učinke rata i njegovih posljedica na praksu gospodarenja šumama na njezinu teritoriju, podsjeća ured zastupnice.

Marijana Petir je kao izvjestiteljica za AGRI mišljenje za Uredbu o minimalnim zahtjevima za ponovnu upotrebu vode sudjelovala u definiranju novog europskog zakonodavstva koje treba osigurati sigurnu upotrebu obnovljene vode u poljoprivredi, izvjestiteljica za položaj žena u ruralnim područjima, te za mišljenje Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova o Strateškim planovima u okviru Zajedničke poljoprivredne politike koja je trenutno u fazi reforme. Također je ambasadorica natječaja Europske pučke stranke za izbor najboljeg mladog poljoprivrednika za Hrvatsku, navodi se u priopćenju.

Britanski zastupnik Seb Dance iz kluba socijaldemokrata u Europskom parlamentu je otvarajući 15. godišnju svečanu dodjelu rekao da se Bruxelles, često kritizra i omalovažava jer ga ljudi vide kao "dom institucija s kojima ne osjećaju povezanost", izvijestio je Parliament Magazine.

"No mi znamo istinu o ovom mjestu. I znamo da ovdje dolaze najbolji od najboljih, "la crème de la crème", 28 zemalja. To je mjesto gdje ljudi s najboljim politikama, i najboljim znanjem jezika, ako ništa drugo, dolaze i i ujedinjuju se kako bi kovali europsku budućnost, kako bi Europu učinili boljom. A večeras slavimo one koji su u tome učinili najviše", rekao je britanski laburist.

Osim za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo, EU Oskari se dodjeljuju za jedinstveno digitalno tržište, razvoj, gospodarstvo i financije, obrazovanje i kulturu, zapošljavanje i socijalnu skrb, energetiku, zaštitu okoliša, zdravstvo, industriju i inovacije, unutarnje tržište i zaštitu potrošača, pravosuđe i rodnu ravnopravnost, sigurnost i obranu te promet i turizam,

Ovogodišnju nagradu za izvanredna postignuća dobio je čelnik liberala (ALDE) u Europskom parlamentu Guy Verhofstadt.

"Mislim da da su ove nagrade vrlo važne jer dokazuju postojanje nečega što populisti i nacionalisti stalno niječu, postojanje stvarne, istinske, transnacionalne, paneuropske demokracije", rekao je VerVerhofstadt na dodjeli nagrada, navodi Parliament Magazine. (Hina)