Marija živi sama u centru Zagreba, Snježana je njezin spas: ''Njima najviše fali društvo''

Marija Vinković Stančić opjevala je mirovinu: ''More mi je i tak hladno, a izgoriti mogu gadno, ni skijanje mi ne prija, mo'š se slomit i bez skija.''

Marija živi sama u centru Zagreba. Sin joj je u dalekoj Kanadi. Kad je pitate kako provodi dane, kaže da nema vremena za sve što bi htjela.

Piše pjesme, članica je i tri udruge, no ipak ima stvari koje teže može sama pa joj pomaže gerontodomaćica Snježana Korajac: ''Počistimo, pospremimo, platimo režije, nabavke iz dućana obavimo, odlaske kod doktora...''

''To mi je spas u životu jer sam u početku bila dosta nemoćna'', ističe gospođa Marija.

Geronto zajednica je projekt Doma za starije osobe Centar u suradnji s Gradom Zagrebom, čiji je cilj pružiti usluge pomoći u kući, mobilnog savjetovanja i dnevnog boravka osobama izvan institucija.

''Kroz ovaj projekt pružili smo više od 3000 besplatnih socijalnih usluga na što smo jako ponosni i mislim da smo uspjeli pokazati koliko su usluge nužne i potrebne'', kazala je ravnateljica Doma za starije osobe Centar Melanija Paradi.

Mjesta u domovima nema. Na listi čekanja za samo jedan dom u centru Zagreba više je od 5000 ljudi, a dom ima kapacitet 350 mjesta. Deinstitucionalizacija je najbolje rješenje.

Socijalna radnica Doma Centar Sanela Kovač Gajski napominje da je interes velik za usluge mobilnog tima, geronto domaćice i kućnog majstora: ''To je usluga s kojom smo skromno krenuli koristeći domskog majstora, on je napravio nekoliko popravaka na terenu i bilo je to jako dobro prihvaćeno.''

Projekt vrijedan milijun i šesto tisuća kuna provodio se proteklih 20 mjeseci. Kao mobilni tim korisnike su obilazile Marija i Anica, umirovljene socijalna radnica i medicinska sestra. Posebno se sjećaju jedne korisnice kojoj su praktički spasile život jer je imala infarkt i čir na želucu.

Iako projekt završava, namjera je nastaviti pružati ove usluge pa Dom traži nove načine financiranja.

Ni gospođa Marija ne želi ostati bez usluga koje je do sada dobivala: ''Ja Snježanu štedim da je ne izgubim, da mi ostane što duže''.

''Njima jako fali društvo'', ističe Snježana pa kada obavi sve što gospođi Mariji treba opuštaju se uz Marijinu poeziju.

