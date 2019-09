SDP-ov zastupnik Gordan Maras danas je tijekom aktualca u Saboru opet izazvao burne reakcije zbog natpisa koji je imao na laptopu.

Ovog puta nije bila riječ o predizbornom sloganu kao u vrijeme kampanje za Europski parlament, već je na računalu imao naljepnicu s natpisom "HDZ = korupcija".

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio ga je da natpis ukloni, ali Maras je to odbio.

"Ja nemam poslovničku mogućnost da to uklonim, ali apeliram da to sami napravite. To otvara mogućnost da se svaki od 151 zastupnika ovdje nekoga vrijeđa", kazao je Jandroković.

Iako mu Jandroković nije dao riječ, Maras je nastavio govoriti pa ga je predsjednik Sabora uporno opominjao.

"Prestanite govorite, dosta je, nisam vam dao riječ", govorio je Jandroković Marasu, koji je nastavljao pričati.

Maras je nakon okršaja s Jandrokovićem postavio pitanje premijeru.

"Ja se HDZ-a ne plašim, radim ono za što su me izabrali zastupnici. Korupcija je okvir koju ste postavili vi i svi ostali predsjednici HDZ-a. HDZ je postao sinonim korupcije. Imate zastupnika koji vas podržava, a koji je nudio mito novinaru, to je vaša većina. Sve afere koje se vežu za javnu vlast vezane su za HDZ. Zašto ste otpustili Kušečvića i zašto je morao biti smijenjen?" pitao je Maras.

Plenković ga je nakon toga pitao ga kako to da birači nisu prepoznali njegov potencijal dok je bio ministar.

"Kopka me, ako ste vi bili toliko sjajni u vladi, kako to da to ljudi nisu prepoznali?Nije mi jasno ni kako niste uvjerili birače da ste bili tako briljantni", kazao je Plenković.

Ponovio je sve uspjehe njegove Vlade poput smanjenja duga, povećanja plaća itd. i dodao da ih SDP nije imao.

"Nije vam lako, niste se izabrali u zagrebačku Gradsku skupštinu, Europski parlament, nije lako imati dvije presice dnevno. Vi ćete pjevati svoju pjesmicu, a mi ono što radimo", rekao je Plenković.

Maras mu je odgovorio kako je ljudima dosta pjesmica.

"Ljudima je dosta te pjesmice, ljudi vide vaše ministre koje ste posmjenjivali zbog korupcijskih afera, vide koliko im je članova obitelji otišlo van. Ljudi su slušali vašu pjesmu i zgadila im se.

Imajte poštovanje prema građanima, ovu Vladu nisu birali građani, gotovo 20 zastupnika u vašoj većini nije izabrano da bi podržalo vas kao premijera, i to je korupcija i vi ste šampion korupcije", rekao je Maras i dodao da nije on govorio da je Kuščević čist.