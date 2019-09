Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučuje o zahtjevu DORH-a za skidanje imuniteta Lovri Kuščeviću.

Na sjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva na kojoj se raspravlja o zahtjevu DORH-a za skidanje imuniteta i davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka zbog zlouporabe položaja i ovlasti protiv HDZ-ova saborskog zastupnika i donedavnog ministra uprave Lovre Kuščevića.

Predsjednik Povjerenstva Žarko Tušek rekao je da su sazvali sjednicu unatoč ljetnoj stanci. Dok ne zasjeda Sabor, odluke u ovim slučajevima donosi MIP, a naknadno ih mora potvrditi Sabor. Uskratili su odobrenje za vođenje postupka protiv Ivana Klarina po privatnoj tužbi za klevetu.

Predloženo skidanje imuniteta Lovri Kuščeviću

Tušek je izvijestio da je DORH zatražio skidanje imuniteta Kuščeviću kako bi pokrenuli istragu te kako bi se kasnije odlučilo hoće li se podignuti optužnica. Tušek je predložio da se skine imunitet jer je to tražilo Državno odvjetništvo.

''Slučaj gospodina Kuščevića nije usamljen, imamo i slučaj bivšeg premijera Sanadera koji služi kaznu'', podsjetio je Ivan Pernar i zapitao hoće li Kuščević ostati član HDZ-a. Dodao je da se postavlja pitanje je li Kuščević i u Ministarstvu uprave zlorabio položaj te da bi i to trebalo istražiti.

SDP-ovac Gordan Maras rekao je da nikad dosad nismo imali postupak protiv bivšeg ministra i političkog tajnika stranke na vlasti. ''Plenković je rekao da je s Kuščevićem prošao papir po papir i da je jedino zaboravio upisati nekretninu u katastar'', podsjetio je Maras na izjavu premijera od prije samo dva mjeseca. Dodao je da od Plenkovića očekuje da podnese ostavku ako se optužnica protiv Kuščevića potvrdi. ''Okaljao je svoju dužnost rekavši da je sve čisto i da se Kuščević neosnovano napada'', rekao je.

Robert Podolnjak rekao je da ovo ne bi trebala biti rutinska odluka kakve se inače donose na Povjerenstvu. Naglasio je da se radi o vrlo važnom dužnosniku. I on se slaže da sve to ukazuje i na odgovornost predsjednika Vlade. ''Pokazalo se da nam ne funkcionira sustav, nema nadzornih mehanizama koji će spriječiti da dođe do ovakvih zloporaba položaja i ovlasti'', rekao je Mostovac i zaključio da jedino mediji zaslužuju izvanrednu ocjenu u ovom slučaju. Zahvalio je medijima što su razotkrili priču. Prema dokumentaciji koju je vidio, Podolnjak očekuje da će postupak biti brz.

''Nije napravljen propust, nego je premijer Plenković htio zaštititi Kuščevića i koruptivne radnje spremiti pod tepih'', replicirao je Maras. Ponovio je da premijer snosi političku odgovornost.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno je skinulo imunitet Lovri Kuščeviću.

Kuščević tvrdi da će pobiti sve optužbe

"Nemam razloga skrivati se iza saborskog imuniteta i nema razloga da se prema meni postupa drukčije nego prema bilo kojem hrvatskom građaninu. Neka Mandatno-imunitetno povjerenstvo odluči po svom nahođenju, a meni je drago da ću konačno imati priliku pred nadležnim tijelima demantirati i pobiti sve optužbe koje mi se stavljaju na teret, demantirati sve ove napade i iznijeti svoju obranu", izjavio je ranije Kuščević.

Bivši ministar uprave akter je u nekoliko nekretninskih afera, a doznaje se da ga se tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, i to zbog prenamjene prostornog plana općine Nerežišća. (L.R., Hina)