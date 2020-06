Saga o djeci koja su u OŠ Draganići ostala gladna i morala su gledati drugu djecu kako jedu se nastavlja. Inspekcija je utvrdila da je kriva učiteljica, ravnateljica traži ispriku mame koja je u javnost pustila priču. Mama se odbija ispričati.

Nakon slučaja gladne djece u OŠ Draganići krajem svibnja kada je učiteljica zabranila učenici 1. razreda da podijeli školski obrok s četvero djece koja ga nisu dobila jer njihovi roditelji nisu platili školsku kuhinju, Ministarstvo obrazovanja u školu je poslalo inspekciju.

Inspekcija je utvrdila nepravilnosti, a Ministarstvo je zatražilo da se učiteljica ispriča svim roditeljima zbog nemilog događaja, a školi je naloženo i da učiteljicu pošalje na stručno usavršavanje.

S druge strane, ravnateljica je od majke Melite Sudar Begov koja je medijima otkrila zabrinjavajuću priču iz škole, zatražila javnu ispriku zbog ''podneska koji nije točan''. Ravnateljica u dopisu navodi da je majka povrijedila dostojanstvo škole, učitelja, roditelja i učenika. No, majka se odbila ispričati.

DNEVNIK.hr u posjedu je odgovora koji je Sudar Begov poslala ravnateljici Marici Jurčić, a o kojem je izvijestila i nadležne institucije. Od ministrice očekuje odgovor na pitanje ima li u našem obrazovnom sustavu mjesta ''za ovakvu ravnateljicu škole''.

OŠ Draganići Foto: Facebok/OŠ Draganići

Odgovor ravnateljici

''Gospođo Jurčić, tvrdnje koje ste iznijeli u Pozivu za javnu ispriku nemaju uporište, niti je moje ponašanje na bilo koji način protupravno. Pritom u tom Pozivu ne iznosite koje sam to neistinite činjenice iznijela. Da one postoje, nemam sumnje da biste na njih upirali'', počela je Sudar Begov svoj odgovor.

Ponavlja da je nije iznijela netočne informacije nego samo opisala događaj koji joj je prenijelo njezino dijete. Podsjeća i da se ravnateljica zbog tog događaja javno ispričala.

''Ne treba mi ničiji pristanak da bih opisivala događanja koja mi je ispričalo moje dijete, a čista je konstrukcija da sam djelatnike škole, Vas osobno, drugu djecu i njihove roditelje prikazala kao socijalno neosjetljive, nemoralne i emotivno disfunkcionalne osobe. Ako je javnost dobila takav dojam, to nije zbog moje reakcije, nego zbog toga kakvo ste postupanje, kao odgovorna osoba, naložili svojim podređenima'', napisala je. Dodaje da ravnateljica ne poznaje prava koja joj pripadaju. ''To što mi to predbacujete, i opet govori o Vama, a ne o meni'', poručuje. Spočitava ravnateljici i što je za dopis rekla da se radi o upravnom postupku jer on to nije te objašnjava da je ravnateljica to trebala znati. ''Ako znate da nema upravnog postupka koji biste protiv mene mogli pokrenuti, mogu jedino zaključiti da me, uz sve ostalo, pokušavate i zastrašiti! Koje god od toga, ne služi nikome od vas na čast!'', napisala je majka.

Ne želi se ispričati

Na kraju zaključuje da se ne kani nikome ispričavati. ''U cijelosti je neprimjereno da od mene tražite ispriku za ponašanje kojim ste gladnoj djeci ne samo uskratili obrok s obrazloženjem da njihovi roditelji nisu platili, nego su zbog Vaše upute ta djeca, gladna, morala gledati kako druga djeca jedu. Jeste li se i za trenutak upitali kako su se ta djeca osjećala i kakve će to tragove na njima ostaviti? Ni u jednom Vašem nastupu nisam čula nijedno slovo o toj temi. Najžalosnije je što je pritom bilo hrane viška, i ta je hrana vjerojatno nakon završetka škole bačena. Dakle, hranu je bolje baciti nego nahraniti gladno dijete?'', navodi.

''I nakon svega, problem je osoba koja je cijeli slučaj iznijela u javnost, a čak ni Školski odbor (ako je točna Vaša tvrdnja iz tog Poziva) ne vidi problem u uskrati obroka gladnom djetetu? Vi ste ta koja se treba ispričati meni, za sve ružno što ste o meni rekli na sastanku roditelja, za sve neistine i pokušaj manipulacije mojim pravima koje ste iskazali u ovom Pozivu kojim me pozivate na ispriku, za to što me pokušavate navesti na zaključak da ne smijem koristiti svoja Ustavom RH zajamčena prava, za to što prijetite upravnim postupcima za koje nemate nadležnosti da ih uopće protiv mene vodite!'', zaključuje Melita Sudar Begov.