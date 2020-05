Majka djevojčice iz OŠ Draganići kojoj nisu dopustili da podijeli obrok s djecom koja su ostala bez hrane jer nisu podmireni računi u razgovoru za DNEVNIK.hr ispričala je detalje cijelog slučaja.

''Nije sporno da dug postoji, a dug je od 200 do 500 i nešto kuna. Strašno je da zbog nekoliko stotina kuna ijedno dijete ostane gladno'', rekla je majka Melita Sudar Begov. Ne može se pomiriti s tim da su se preko djece rješavali problem neplaćenih računa, i to za obrok koji stoji pet kuna po danu. ''Mogli su pokrenuti ovrhu ako roditelji imaju primanja. Ako nemaju, onda treba nastupiti socijalni program'', objašnjava mama koja je pokrenula lavinu.

Ponavlja da je u ovom slučaju sustav podbacio. ''Kad smo došli po djecu, razrednica se ispričavala roditeljima. Rekla je da je dijelila hranu, ali nije podijelila svima'', ispričala je kako je izgledalo suočavanje sa surovom istinom u školi. Majka nije mogla prijeći preko toga, pa je napisala prigovor županiji.

Majka ne odustaje od borbe

Za ravnateljicu kaže da je na toj poziciji, po stranačkoj liniji još od '91. ili '92. godine. ''Radi što god ju je volja i misli da može što hoće'', kaže Sudar Begov. Ocjenjuje da lokalno stanovništvo baš ne voli pripadnike romske manjine, pa su roditelji sazvali roditeljski sastanak kako bi dali podršku ravnateljici. ''Nitko nije uz mene'', kaže sjetno, ali ne odustaje od borbe.

Priča nam kako se nije mogla pomiriti sa slikom da su tako mala djeca bila izdvojena i da nisu smjela jesti. Naručila se ravnateljici na razgovor. ''Kad sam došla, donijela sam peciva i sokove. Vidjela sam da se prehrana financira i od donacija, pa sam rekla ravnateljici ovo je donacija za one kojima nećete dati jelo'', opisala nam je majka koja je svoju kćer zbog svega ispisala iz školske prehrane.

''Moj interes je bolji svijet''

Pitali smo je i kako je njezina djevojčica doživjela to što prijatelji iz razreda nisu dobili obrok, ali i što su njoj zabranili da s njima podijeli svoj. ''Strašno'', jedva je izgovorila. ''Bio je to prvi dan škole, muž je roštiljao, a kad smo čuli što se dogodilo, nismo mogli jesti. Ja sam otrčala u sobu i plakala. Kći je pitala tatu zašto mama nije dobre volje, a ja joj nisam mogla objasniti'', rekla je kroz suze.

Iako se već javljaju brojni dobri ljudi koji su željni pomoći i platiti obrok za djecu, Sudar Begov kaže da to nije potrebno i da to treba riješiti županija. ''Za svakoga ima dovoljno, ali nije dobro raspoređeno'', zaključuje majka, koja svakoga dana pita učiteljicu jesu li sva djeca jela. ''Pitaju me koji je moj interes. Moj interes je bolji svijet'', zaključila je mama Melita.