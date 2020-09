Zbog sve većeg broja povreda i zlouporaba otočnih prava, Agencija za obalni i linijski prijevoz kreće u provjeru otočnih iskaznica. Naime, utvrđeno je da su pojedinci pri kupnji karte varali i karte po 50 posto nižoj cijeni kupovali i onima koji na to nemaju pravo.

O zlouporabi otočnih iskaznica, mjerama za pomoć prijevozničkim tvrtkama, investicijama u prometnu infrastrukturu, s ministrom Olegom Butkovićem u Opatiji razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

Ministar prometa Oleg Butković kaže kako u izmjenama Zakona o obalnom i linijskom prijevozu postoji mogućnost kontrole koju će vršiti Agencija za obalni i linijski prijevoz, a ministarstvo je dobivalo pritužbe pa su pokrenuli izmjene zakona.

"Pritužbe su uglavnom bile da se na jednu iskaznicu kupuju karte drugim ljudima, da se mijenjaju registarske tablice", rekao je ministar te dodao kako će u narednim danima biti kontrola.

Promet je uz turizam najpogođeniji, rekao je ministar te dodao kako je jučer odlučeno da će isplatiti potpore za očuvanje radnih mjesta, a u pripremi su i druge mjere preko HAMAG-a i HABOR-a.

Komentirao je i milijune eurospkog novca koje stižu za obnovu željeznice. "U ovom trenutku u prometnu infrastrukturu se investira preko 20 milijardi kuna, uglavom iz europskih sredstava. Mi kao resor imamo preko 100 posto ugovorenih sredstava i 40 posto ovjerenih, isplaćenih. Tih 20 milijardi eura će se odnositi na nove projekte, najviše u željeznice", rekao je ministar te dodao kako Vlada priprema okvir i najavljuje kako će u idućih 10 godina biti puno posla za građevinske tvrtke.

Butković kaže da je bilo određenih problema u izgradnji Pelješkog mosta, u dolasku kineskih zavarivača koji su završili u samoizolaciji. No istaknuo je kako se u ovom trenutku radovi odvijaju "u redu i neće biti prevelikih kašnjenja".

Aferu Rimac nije htio komentirati te smatra da taj slučaj neće naštetiti Vladi i HDZ-u.

Kako do jeftinije otočne karte, zna 90.000 otočana.

"Pri kupnji karte pokaže se otočna iskaznica i s njom dobivamo povlaštenu otočnu kartu“, opisuje Ornela Kolega s otoka Ugljana.

No, čini se kako su pojedinci ovoga ljeta, tu mogućnost iskorištavali i mimo vlastitih potreba. U konkretnom slučaju, utvrđeno je da je jedna osoba ovom linijom Zadar-Preko putovala i 20 puta na dan, što je zapravo nemoguće. Najvjerojatnije je kupovala jeftinije povlaštene otočne karte za druge ljude koji na to nemaju pravo i tako oštetila državni proračun iz kojega se za subvencionirani otočni prijevoz na godinu izdvaja 100 milijuna kuna kako bi otočani plovili po 50 posto nižoj cijeni. No, nekima očito ni to nije bilo dovoljno.

"Ti pojedinci nanose veliku štetu svim otočanima. Jer se stvara neka stigma da uvijek mi nešto tražimo“, kaže Denis Barić, predsjednik Hrvatskog otočnog sabora.

"Ja mislim da bi ih trebalo kazniti za to. To je, to je, ni to u redu, to je lopovsko“, smatra Vilka s Ugljana.

A u varanju su neki otišli i korak dalje. Iako se po povlaštenoj cijeni na trajekte može ukrcati 45.000 vozila, i tu su utvrđene malverzacije.

"Također se skidaju registarske oznake, sa onih vozila za koja je izdana otočna iskaznica, i stavljaju se na drugo vozilo za koje nije izdana povlaštena karta, kako bi se za njega dobila povlaštena karta“, rekla je Paula Vidović, ravnateljica Agencije za obalni linijski prijevoz.

Svi prijestupnici nadležnom Ministarstvu morat će otkriti detalje svih putovanja, a utvrde li se nepravilnosti, već se zna koji je sljedeći korak.

"Ta otočna iskaznica se gasi na vrijeme od šest mjeseci. Dakle korisnik ne može ostvariti pravo na povlašteni prijevoz, bilo s popustom ili besplatan, u periodu od šest mjeseci od dana oduzimanja“, kaže Vidović.

Dođe li do ponovnog pokušaja prevare države, kaže, ostat će bez nje, trajno. Na provjeri je trenutačno 1300 otočnih iskaznica.

