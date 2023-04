Udruga Mali svjetionik nagrađuje najbolje radnike s 10.000 eura. Svoje kandidate možete i sami prijaviti.

Neprofitna udruga Mali svjetionik već šestu godinu zaredom traži Naj radnika Hrvatske kojeg nagrađuje s 10.000 eura.

"Projekt funkcionira tako da svatko može prijaviti drugu osobu, za koju smatra da zaslužuje biti proglašen zaposlenikom godine, preko formulara koji se nalazi na web stranici Mali svjetionik", napominju u udruzi. Objašnjavaju kako onaj tko prijavljuje mora iznijeti razloge zašto bi upravo njegov kandidat trebao biti proglašen najboljim radnikom.

"Nakon toga šira komisija sastavljena od izuzetnih pojedinaca, uspješnih poduzetnika, akademskih djelatnika i prošlogodišnjih pobjednika Malog svjetionika odabire Top 10 kandidata za nagradu. Pobjednika projekta odabire uža komisija sastavljena od osnivača projekta kroz osobna predstavljanja i razgovore s finalistima", dodaju.

Kandidati se mogu prijaviti do 4 svibnja. Po 1000 eura dobivaju preostali kandidati, finalisti koji uđu u top 10.

Dodjela nagrade Naj radnik održat će se 10.studenoga 2023. Na dodjelu će biti pozvani svi finalisti s obitelji.

U udruzi kažu kako im je cilj promicanje optimizma u Hrvatskoj.

"Kao što je svrha svjetionika pokazati put i pružiti optimizam, tako je svrha naše nagrade pokazati Hrvatskoj one ljude čija osobnost inspirira i ulijeva nadu ne samo u budućnost već i u sadašnjost. Vjerujemo u to da ovim projektom možemo učiniti Lijepu Našu boljim mjestom i doprinijeti povećanju optimizma među svima nama. Upravo zato je i naš slogan 'Na putu do velikih priča", kažu.

Do ove godine dodijelili su 400.000 kuna. Novac za nagradni fond se prikuplja donacijama.