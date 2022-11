Svjetska meteorološka organizacija objavila je Privremeno izvješće o stanju globalne klime u ovoj godini.

Svjetska meteorološka organizacija upravo je objavila svoje Privremeno izvješće o stanju globalne klime u 2022. godini. To izvješće predstavlja jedno od glavnih uporišta za odluke Konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u Sharm el-Sheiku u Egiptu, istaknuo je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

"Vjerujem da je posvuda prilično odjeknula vijesti da je proteklih osam godina najtoplije od početka mjerenja. No, zagrijavanje se nastavlja i samo je pitanje vremena kada će se dogoditi još jedna najtoplija godina. Toplinski valovi postaju sve češći i sve jači i to, ne samo u atmosferi, već i u oceanima – čak i do dubine od 2000 metara", rekao je Čačić.

