Zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i, kako tvrde u oporbi, njegovo skupljanje zastupnika poput Pokemona, sada provjerava i USKOK. Potvrdili su to za Dnevnik Nove TV, nakon što ga je zbog svojeg posljednjeg odmetnutog zastupnika, prijavio šef HSS-a Krešo Beljak. Reporter Nove TV Andrija Jarak saznao je i sve najnovije informacije o tome što i kako dalje.

Je li u bujanju Bandićeva saborskog kluba bilo političke korupcije provjeravaju u Uskoku. Milan Bandić za sad bez komentara, a šef HSS-a očekuje da Uskok bude temeljit.

"Ja se nadam da će odradiit svoj posao bez ikakvih pritisaka. Da će pokazati da su nezavisni i da će istražiti tu sramotu hrvatskog društva", rekao je Krešo Beljak.

HSS-ov bivši zastupnik Mladen Madjer skrasio se kod Bandića, a slučajno ili ne, i Madjerova kći zaposlena je prije tri mjeseca u zagrebačkoj upravi.



"Tajana Šimunić raspoređena je, na neodređeno vrijeme, s danom 1.10.2018., na radno mjesto viši stručni suradnik za Centralni registar ljudskih resursa", priopćili su iz Uprave Grada Zagreba.

Prijavila se na natječaj raspisan prošle godine.



"Ovo je premala stvar da bi čovjek žrtvovao svoju političku karijeru i napravio to što je napravio. Moralo je biti egzistencijalno rješavanje cijelog života. On još ima puno do mirovine", rekao je Beljak.

I Živi zid čeka poziv iz Gajeve. Prijavili su Bandića i Mariju Puh, bivšu HNS-ovku. Sumnjivo im je zaposlenje njezinog brata u ZET-u.



"Nažalost, građani Grada Zagreba moraju imati svjest o tome da je blagajna Zagreba postala utočište za nespašene duše", rekao je Lukanić na ovu temu.

SDP-ov Gordan Maras za sve krivi HDZ.



"Otac te političke trgovine i korupcije nije gradonačelnik Bandić, nego premijer Plenković", rekao je Maras.



"Nikad veće korupcije i nikad lošijih poslovnih rezultata nego u vrijeme kada je SDP i Kukuriku vodio Hrvatsku", oštro mu je pak odgovorio ministar Horvat.



"Ako postoji ikakva sumnja sve se mora istražiti - zašto su ti ljudi prešli iz jednog u drugi tabor", zaključio je Stojak.

Madjer i dalje šuti. A još odzvanja izjava što je ulaznica za Bandićev klub.

"Ovaj naš heterogeni klub ima čvrst stav da podržava premijera Plenkovića. To je uvjet bez kojeg se u ovom klubu biti ne može", rekao je u četvrtak Janković.

A članice Bandićeva kluba i bivše SDP-ovke - koje su najavljivale glasovanje po savjesti, i dalje tvrde - bit će za projekte, koji su dobri za građane.

Milanka Opačić tako očito misli da je to Državni inspektorat, za čije je osnivanje glasovala prošli mjesec. Iako je, prije pet godina u Milanovićevoj vladi, bila za njegovo ukidanje.

Madjer to učinio "jer mora misliti na sebe"?

Andrija Jarak, reporter Nove TV, javio je kako trenutno traju izvidi tijekom kojih istražitelji mogu pozvati određeni broj svjedoka na obavjesni razgovor i nakon toga odlučiti imaju li dovoljno elemenata za službeno otvaranje istrage.

S obzirom da su podnesene dvije kaznene prijave, može se očekivati da će biti obuhvaćen veliki broj ljudi, i onih koji su promijenili stranački klub i onih koji su ih primili.

O indicijama se trenutno može tek nagađati.

Znakovita je rečenica koju je izgovorio Krešo Beljak, predsjednik HSS-a. Beljak je rekao kako mu je odbjegli zastupnik Madjer rekao kako je to napravio ''jer mora misliti na sebe."

Ako je ta rečenica točna Madjer će tu rečenicu morati objasniti jer je ona u najmanju ruku suspektna i sugerira da se nešto dogodilo, a ako je, govorimo o tri kaznena djela – primanje i davanje mita te trgovina utjecajem. Za sva ta tri djela su previđene zatvorske kazne.

Za sada su od svih optužbe za političku korupciju, kojih je bilo mnogo, samo jedna rezultirala s pravomoćnom presudom, a to je bila presuda bivšem vukovarskom gradonačelniku Željku Sabi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr