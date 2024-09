VIDEO Vodeni val desetljeća stiže prema Hrvatskoj, ekipa Dnevnika Nove TV je na kritičnim točkama: "Na malom dijelu je već probio nasip..."

Vodeni val desetljeća spušta se Dunavom. U podunavskim državama ojačavaju nasipe i pokušavaju spriječiti moguću katastrofu. Vodeni val na njegovu putu kroz Slovačku i Mađarsku pratila je ekipa Dnevnika Nove TV.

Vrhunac vodenog vala prolazi mjestom Gunya. Svi su odahnuli jer iako ne izgleda dobro, ipak nije premašio razinu iz 2013. Dunav s Mađarskom u ovome kraju dijeli Slovačka, a velika rijeka ne diskriminira, svima daje jednako.

Vagoni su pod vodom, teniski teren sliči bazenu, suhi vez i više nije suh. Utrka s vremenom se zahuktava.

One nešto udaljenije kuće brane se svim raspoloživim sredstvima, a one tik do rijeke teško se mogu obraniti. To jako dobro znaju i u mađarskom Estergomu. Neke su prometnice već pod vodom. Voda je došla do škole, ušla je u dvorišta.

Eva pored Dunava živi već više od 40 godina. Kaže da je navikla da joj voda uđe u podrum, ali nikada joj nije svejedno. Najviše joj je žao što je ovoga puta stradala i tek izgrađena sportska dvorana iza njezine kuće.

U pogranični gradić Ostrogon vodeni val stiže u petak. Prva linija obrane već je tu, ali se za svaki slučaj gradi i druga jer s vodom, znaju to dobro u ovim krajevima, nema šale.

Više od tisuću ljudi već danima brani i Pilismarot.

"Počeli smo na vrijeme, pa imamo i dovoljno ljudi i vreća s pijeskom, očekujemo da dosad najviši vodostaj ipak neće biti premašen. Očekujemo da ćemo uspjeti obraniti ovo područje", rekao je pukovnik Istvan Toth.

Jesu li uspjeli, znat će u petak.

Na terenu je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac, koja je izvijestila o situaciji u Mađarskoj.

"Vodeni val prolazi dijelom gdje Dunav dijeli Mađarsku i Slovačku, a njegov vrhunac još nije stigao. Pripreme su u tijeku, nekima će vodeni val stići za nekoliko sati, a nekima u petak. Iako vodeni val još nije stigao, akumulacija vode daje naslutiti gdje bi obrane od poplava mogle probiti te gdje je potrebno pojačati nasip.

Postoje tri branjena sektora ukupne dužine tri kilometra. Tamo više od tisuću ljudi od ponedjeljka radi na ojačavanju nasipa. To je dio na kojem se nakon granice Mađarske i Slovačke Dunav kreće spuštati prema Budimpešti.

Pripreme će na tom dijelu biti najintenzivnije. Na terenu su sve raspoložive snage, od policije, vatrogasaca, vojske, teritorijalne obrane, crvenog križa pa sve do mnogobrojnih volontera koji neumorno rade.

Na malom dijelu je već probio nasip, no to nije stvorilo veće probleme. Ljudi su uvjereni da vodostaj neće premašiti onu kritičnu točku kao 2013. godine te da će uspješno obraniti područje", izvijestila je Štrbac.

