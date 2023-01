Brojna su rješenja kako smanjiti broj ozljeđenih od raznih pirotehničkih sredstava. S više informacija sa zagrebačkog trga javio se reporter Domagoj Mikić koji je razgovarao s predstavnikom udruga za zaštitu životinja Lukom Omanom.

Reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Mikića zanimalo je koji je smisao zabrane ako se nije pucalo samo na glavnom zagrebačkom trgu, ali posvuda po gradu jest.

"Zagreb je dobar primjer onog što svi želimo, mir i dobro. I Grad Zagreb i 27 gradova su pokazali upravo to, ekološku osviještenost i brigu, kako za divlje, tako i za kućne životinje", rekao je Luka Oman.

Iz piro-shopova kažu da su izdali 800.000 računa, znači da velika većina ipak želi uporabu pirotehnike, kazao je reporter.

"To je i dalje manjina koja tlači većinu", kazao je Oman i dodaje kako smatra da ne bi trebalo uznemiravati sve koji pate zbog pirotehnike, dodaje i kako je suludo bacati toliku pirotehniku u zrak kada je najzagađeniji.

Oman smatra da bi se puno manje pucalo da dođe do potpune zabrane i pita se zašto je uopće dozvoljena pirotehnika kad je nekad s razlogom bila zabranjena.

"Drugi korak je da se nešto suludo promijeni, a to je da ne bude dozvoljena pirotehnika u dane kada se ništa ne slavi. Zašto se puca 27., 28., 29. i 30.? Da se kao u inozemstvu proglase sati, a ne dani, jer ne može doći do opravdanja da vam neko 28. u tri ujutro ispali vatromet pod prozor i da je to legalno", kazao je Oman.

