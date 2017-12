Bivši predsjednik Sabora i prijatelj Ive Sanadera, Luka Bebić, svjedočio je u srijedu u slučaju Fimi media.

Luka Bebić je istaknuo kako su se on i Sanader međusobno posjećivali, zajedno odlazili na izložbe, najčešće u društvu Bože Biškupića, te kako Mladen Barišić nije bio dio tog društva. Izdvojio je i jedan detalj iz Sanaderova doma.

''Slika je bilo puno, ne samo po prostorijama već i hodnicima i stepenicama. I kad bi se išlo na drugi kat onda je to i s jedne i s druge strane stepenica, bilo krcato slikama. Mene je to tako i zanimalo, volio sam to vidjeti i bilo ih je dosta i poznatih slikara i tako'', rekao je na sudu Luka Bebić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr