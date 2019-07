"Tragikomično je da je moj odlazak zapravo njihov neuspjeh jer je spriječio ono što jedni i drugi žele", kaže sad već bivši ministar uprave i politički tajnik HDZ-a uz kojeg se vežu nekretninske afere. Ostavku je dao, kaže, jer ne želi biti uteg Vladi.

Lovro Kuščević oglasio se nakon što je premijeru Andreju Plenkoviću ponudio ostavku s funkcije političkog tajnika HDZ-a i ministra uprave. Kuščević tvrdi da se protiv njega ujedinila čitava lijevica, ali i Željka Markić.

"Protiv mene se ujedinila čitava ljevica, a priključila se interesna skupina koju okuplja Željka Markić" ustvrdio je Kuščević, prenosi Jutarnji.

"Tragikomično je da je moj odlazak zapravo njihov neuspjeh jer je spriječio ono što jedni i drugi žele, a to je destabilizacija Vlade i prijevremeni izbori. Vjerujem da te skupine, ma kako one sebe nazivale, neće stati na bračkom ministru. Bit će tu još pokušaja rušenja, sve dok se ne dođe do otoka Krka", izjavio je Kuščević.

Podsjetimo, nakon sastanka u središnjici HDZ-a, premijer Andrej Plenković rekao je okupljenim novinarima kako je razgovarao s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem uz kojeg se vežu nekretninske afere.

''On je dao na raspolaganje svoj mandat ministra uprave i političkog tajnika HDZ-a. Kao predsjednik Vlade i kao predsjednik stranke prihvatio sam tu njegovu ostavku i on će napustiti obje ove dužnosti. Vratit će se u Hrvatski sabor. S obzirom na sve okolnosti koje traju proteklih tjedana u javnosti, procijenili smo da se time čini i velika šteta njemu osobno, a i Vladi i HDZ-u te da to nema nikakvog daljnjeg smisla. Sada slijedi da Kuščević u okviru svojih aktivnosti riječi sve nedoumice koje se predstavljaju u javnosti i na taj način nastavi svoje političko djelovanje'', rekao je premijer.