U kampanji svi su obećavali, a nakon izbora pobjednici odreda ponavljaju kako će svoj kraj razvijati novcem europskih fondova.

Lokalni čelnici ne mare za upozorenja da novac i projekti ne dolaze preko noći, a znaju i na što novac žele utrošiti. Tako ministrica otkriva da mnogi gradovi važnim projektima u svojim sredinama smatraju - izgradnju bazena.

Biciklistička staza u Antunovcu za mnoge je mjesto opuštanja, a tih 10 kilometara staze za opuštanje nije bilo završeno tako brzo.

''Ovo je krenulo 2010. u garnituri bivše uprave i bivšeg načelnika, a završeno 2020. godine u mom mandatu'', rekao je načelnik općine Antunovac, Davor Tubanjski za Dnevnik Nove TV Mislavu Bagi.

Slično je u obližnjem Osijeku.

''Ovo je jedna prostorija u kojoj imamo dokumentaciju za jedan veliki EU projekt težak 550 milijuna kuna'', rekao je direktor Vodovoda Osijek, Željko Mandić.

Tamo se godinama gradio pročišćivač vode i stanovnici tog grada danas imaju najkvalitetniju vodu. Arsena i željeza u vodi više nema, a za to je trebalo vremena.

''Sigurno je potrebno dva mandata da bi se došlo do realizacije tog projekta'', komentirao je Mandić.

U Ministarstvu upozoravaju - do europskog novca ne dolazi se lako. Lokalni čelnici moraju zanti da nista neće doći preko noći ili za godinu dana.

''Oni jesu do jedne mjere neozbiljni i dati takva obećanja znači da zapravo niste realni i ne razumijete EU fondove'', komentira Ariana Vela, konzultantica za EU fondove.

Mnogo je veći problem na što novac žele trošiti. ''Mogu reći da smo od skoro svakog manjeg gradića u Hrvatskoj dobili želju da bi se izgradio bazen'', objasnila je ministrica europskih fondova, Nataša Tramišak.

No, nisu bazeni jedini problem. ''Većina njih radi, kako mi kažemo, gradim samom sebi spomenik'', govori Vela

Ministrica upozorava lokalnu vlast da odabere prioritete. ''Ne trebaju biti megalomani i pripremati projekte 10 puta više od onoga što mogu financijski, fiskalno podnijeti'', govori ministrica te dodaje da tada novac neće dobiti.

Zagreb nije lider u privlačenju EU novca. Nova vlast to želi promijeniti. Krajem godine mogao bi početi najveći investicijski projekt modernizacije i obnove vodovoda u metropoli. ''Projekt vodoopskrbe i odvodnje za Grad Zagreb priprema se preko šest godina, gotov je'', objasnila je Mirka Jozić, pročelnica za gospodarstvo Grada Zagreba.

Sve to treba platiti, a gradovi ili prezaduženi ili ne mogu do kredita kao Zagreb pa tada, kaže ministrica, dolazi do zaduživanja, a dugove će ionako vraćati generacije iza nas.

