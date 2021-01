Tlo u Banovini i dalje neprekidno podrhtava. Tadašnji predsjednik mjesnog odbora Stjepan Prašnjak još je 1998. godine upozoravao na lošu gradnju u Strašniku.

''Danas je to, uslijed svih nedavnih događaja, pokazalo nekvalitetnu gradnju, odnosno uštedu građevinskog materijala. Od betona, željeza, cementa i sve ostalo što sačivanja kompleks i jezgru te kuće koja bi morala biti stvarno stabilna za buduće stanovanje'', istaknuo je Stjepan Prašnjak.

Dimnjaci su se prve godine počeli urušavati. ''Na nekoliko kuća koje su namijenjene za dva do tri člana, snijeg je pao i dimnjaci su se - urušili. Dva, tri elementa su pala. Kod moje punice se isto to dogodilo. Onda smo to njezin sin i ja slagali natrag'', rekao je Prašnjak.

S druge pak strane, župan tvrdi kako je sve napravljeno besprijekorno. ''Ne znam, ja se ne petljam, nisam arhitekt ni projektant, izvođač radova, a nisam ni nadzirao. Mi smo samo gledali i čekali sretni trenutak da se već jednom uselimo u svoje buduće domove'', kazao je

Ne vjeruje u kvalitetnu obnovu ni nakon potresa. ''Lobiji su uvijek bili lobji. Neka nastave ovim tempom, na ovakav način'', kroz sarkazam je rekao Prašnjak. ''Ako nastave takvim načinom, neka nam nitko neka ne dolazi u dvorište. Neka nam daju građevinski materijal, mi ćemo sami slagati'', istaknuo je Prašnjak. Je li ih itko kontaktirao iz institucija, policije ili USKOK-a, Prašnjak kaže kako ih policija zapravo samo upozorava za brzu vožnju na cesti, USKOK dolazi za kriminal, ali da se ne sjeća svog slučaja.

''Policija vas upozorava na cesti. Hoće li to konačno sjesti pod nečiju čizmu, da se zna kad netko nešto gradi? Ili država ili privatnik. Privatna tvrtka mora stajati iza svoga posla, jer vi ste to platili. Ovo je država platila, odnosno narod - da se možemo vratiti natrag. Svi zajedno, na kraju krajeva'', zaključio je Stjepan Prašnjak.

