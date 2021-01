Hrvatsko tlo nažalost ni danas ne miruje. U 18.01 zabilježen je novi jak potres magnitude 5 prema Richteru s epicentrom u blizini mjesta Strašnik, 48 kilometara od Zagreba.

Novi jak potres osjetio se diljem središnje Hrvatske. Osim jačeg potresa, tijekom dana zabilježeno je niz slabijih podrhtavanja na petrinjskom području jačine do 3 stupnja.

Policija nikoga ne pušta u središte Petrinje zbog opasnosti da se zgrade koje su i onako stradale u potresu u prosincu ne uruše. Dario Gauš, zapovjednik JVP Petrinja izvijestio je o stanju u gradu nakon novog potresa.

"Mi smo zaprimili tek tri poziva. Za jedan poziv smo izašli van. Lokalni DVD Luščani je napravio izvid i vidio da nema potrebe za intervencijom. Sada je to to i nadam se da će tako i ostati. Nove cigle su pale, no nadam se da na objektima neće biti toliko štete. Vidjet ćemo sutra. Naša preporuka stanovnicima Petrinje je da ukoliko je to moguće noć provedu u automobilima ili kućicama, odnosno privremenom smještaju", apelirao je na građane.

Kaže da je njega potres zadesio u Stožeru. "Završavali smo aktivnosti za dan i zbog toga smo sve snage zadržali na čekanju. Vidjet ćemo kako će se sada razvijati situacija", kazao je Gauš i otkrio koliko je vatrogasaca na terenu.

"Na raspolaganju je 205 vatrogasaca i svi su i dalje na raspolaganju. Imamo i tri ekipe s potražnim psima. Epicentar je bio u Strašniku, a od tamo nismo imali dojava. Imali smo dojavu za Luščane", kazao je Gauš. Policija nema evidentiranu niti jednu ozlijeđenu osobu, odnosno dojavu o ozlijeđenima.

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović rekao je kako ima dojava o velikoj šteti. "Došla je neman koja nas svaki dan potresa. Čak i ono što je popravljeno nakon prvog potresa je popadalo. Strogi centar grada je ponovo razrušen. Imamo sreću što je pao mrak i što nije bilo puno ljudi na cesti. Da se to dogodilo danas kada je sve bilo puno ljudi, bojim se da bi bila puno veća tragedija. Dojava je bila da je jedan čovjek u Luščanima nestao, no vatrogasci su javili da su ga našli", rekao je Dumbović.

Kazao je da su ljudi u Petrinji ostali u gradu zbog ljubavi, no da sada mora uputiti drugu poruku. "Sada moramo uputiti poruku da je opasnost za svakog čovjeka velika i da se moramo dislocirati iz strogog centra grada".

Smatra da se sve aktivnosti moraju dislocirati iz centra, a ne isključuje ni evakuaciju. "Bojim se da će nas potres izluditi i tu se traži velika odgovornost da donesemo i teške odluke, jer ovo ne prestaje i ne miruje. Svako jutro dobijemo poruku potresa", zaključno je rekao.

