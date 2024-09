Ljeto je na posljednjem izdisaju, stiže promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Krajem vikenda kreće nova kišna epizoda koja će obilježiti početak sljedećeg tjedna, no prije tog, oblaci se razilaze, po visini jača greben pa će atmosfera za vikend biti stabilnija. To znači da nas ponovno očekuje obilje sunčana, vrlo toplog, ali još uvijek i vrućeg vremena, mada će vrućina ipak biti umjerenija nego je to bilo do sad. S ovim vikendom završava i glavnina ljetnog ugođaja, u sljedećem tjednu približit ćemo se prosječnim vrijednostima temperature koje odgovaraju prvoj dekadi rujna. Za male školarce svakako pripremite i kabanice, jer očekujemo i dosta kiše.

U subotu ujutro nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u unutrašnjosti može biti i magle, a rijetko gdje, uz zaostatke naoblake moguće je i još malo kiše. Ipak će većinom biti suho i zapravo ugodno nakon ove neprekidne cjeloljetne vrućine. U kopnenim krajevima uz jutarnju temperaturu od 12 do 17, a na Jadranu od 18 do 23 stupnja. Vjetar slab, uz obalu ponegdje burin.



Poslijepodne, pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U središnjoj Hrvatskoj, vrlo toplo, temperatura će biti uglavnom od 27 do 29 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Ovdje pomalo i vruće, uz 30-ak stupnjeva, a uz umjeren razvoj oblaka postoji šansa i za grmljavinski pljusak.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu većinom sunčano. Uglavnom će biti i vrlo toplo uz temperaturu najčešće između 25 i 30 stupnjeva. Vjetar slab, mjestimice na moru do umjeren jugozapadni. Navečer će zapuhati jugo.



I Dalmaciju očekuje pretežno sunčano i danju vruće vrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 27 i 31 stupanj.



Temperatura mora je još uvijek dosta visoka, većinom od 24 do 27 stupnjeva.



UV indeks bit će umjeren, rijetko gdje i visok. Ovakvo vrijeme sad treba iskoristiti za što više boravka na otvorenom i na suncu. Ono više nije jako, a donosi nam brojne benefite za zdravlje. Gledajte to kao zalog za jesenske i zimske mjesece kad je svjetla mnogo manje.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu većinom sunčano očekujemo još i u nedjelju, i nedjelja će biti povoljna za boravak na otvorenom, no već krajem dana, a osobito u noći na ponedjeljak stiže nova promjena vremena. Ponedjeljak će biti kišovit, jesensko vrijeme, uz izražene pljuskove, obilniju kišu, a lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme. Zapuhat će prvo jugozapadnjak, a u utorak sjeverac s kojim će osvježiti.



Slično vrijedi i za Jadran. U nedjelju još sunčano i vruće, potom kiša, pljuskovi i grmljavina na početku sljedećeg tjedna, počevši sa sjevera. Zapuhat će jugo koje će u ponedjeljak još i pojačati, a u utorak već okrenuti na sjeverozapadnjak i oslabjeti. Potom i na Jadranu ne više vruće vrijeme.



Slijedi nam još jedno smirivanje vremena, a onda ponovno promjenjivo i kišovito u drugoj polovici sljedećeg tjedna. No, o tom će još biti riječi. U svakom slučaju svježije.



