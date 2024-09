Stiže nagla promjena vremena praćena pljuskovima i grmljavinom: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Iznad Hrvatske se prostire vrlo topao, no sve nestabilniji zrak jer na rubu fronte pritječe sve više vlage, a u višim dijelovima atmosfere prolazno jača ciklonalna aktivnost. U petak prema kraju dana očekujemo postupnu stabilizaciju vremena. Krajem vikenda nove obilnije oborine i osjetno svježije.

U petak ujutro promjenjivo oblačno mjestimice s kišom, a lokalno i jakim pljuskovima i grmljavinom, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti vjetar slab, a na Jadranu većinom jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 14 do 18, a na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja



U Središnjoj Hrvatskoj još prijepodne promjenjivo oblačno mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Poslijepodne smirivanje vremena uz djelomično kidanje naoblake. Najviša temperatura od 25 do 28 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no nestabilno. Poslijepodne ponegdje može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Temperatura poslijepodne uglavnom od 28 do 30 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj povremeno je moguća obilnija kiša te jači pljuskovi i grmljavina. Prema kraju dana postupno smirivanje vremena. Na sjevernom Jadranu poslijepodne uglavnom suho i sunčanije s rijetkim pljuskovima i to većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će većinom umjereno jugo. Najviša temperatura u gorskom području od 21 do 24, a na Jadranu oko 27 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenjivo s pljuskovima i grmljavinom, a osobito u prvom dijelu dana moguće je i nevrijeme. Poslijepodne će biti više sunčanih i suhih razdoblja, osobito na sjeveru. Puhat će umjereno do jako jugo koje će navečer slabjeti i ponegdje na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva.



More i dalje vrlo toplo, u petak i u većem dijelu tjedna od 25 do 27 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u subotu većinom sunčano i suho. Ujutro ponegdje magla. U nedjelju navečer prema zapadu mjestimice kiša i pljuskovi. Za vikend vrlo toplo, ponegdje i vruće. U ponedjeljak nove, ponegdje i obilnije oborine i osjetno osvježenje.



Na Jadranu u subotu većinom sunčano i suho, a u nedjelju osobito prema kraju dana, uglavnom na sjevernom dijelu, pljuskovi i grmljavina. U ponedjeljak i ovdje ponegdje obilnije oborine te malo svježije. U nedjelju posvuda će zapuhati jugo koje će u ponedjeljak još pojačati.



Za vikend i daje vrlo toplo i vruće, uz najviše sunca u subotu. U nedjelju navečer na sjevernom Jadranu, zatim i u zapadnim predjelima, pljuskovi i grmljavina. U ponedjeljak posvuda oborine ponegdje i obilnije te svježije.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.

Pročitajte i ovo u Novom Zagrebu FOTO Pronađena tijela žene i muškarca: Sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo

Pročitajte i ovo Rast cijena Umirovljenici tražili Milanovića da ih primi: "Mirovine nam nisu dovoljne za dostojanstven život"