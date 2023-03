Zbog snijega i jakog vjetra, više od 700 kućanstava, na potezu od Karlobaga do Gračaca, nije imalo električnu energiju. Kvarovi se otklanjaju, pa su, kažu iz HEP-a, trenutačno tek rijetka kućanstva u mraku. No, i HEP-u i vozačima probleme danas stvara bura koja ponovno zatvara ceste iz unutrašnjosti prema Kvarneru i jugu zemlje. Više doznajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Jurišić.

Stanovnici na potezu od Karlobaga do Gračaca su odsječeni od ostatka svijeta. Više od 700 kuća nije imalo struje zbog snijega i jakog vjetra, a još je jedan od problema i bura koja zatvara cestu iz unutrašnjosti prema Kvarneru i jugu zemlje, javljaju iz HAK-a.

Građani negoduju zbog loših vremenskih uvjeta, ne mogu niti do trgovine po osnovne namirnice. Ceste su teško prohodne, a mještani Srba od nedjelje su bili i bez električne energije. Novinarke Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić i Katarina Jusić Mezga bile su u Lici.

Milan Baleović, voditelj Terenske jedinice Gračac za Dnevnik Nove TV približio je kako je to raditi na stupovima u otežanim uvjetima gdje su snijeg i jak vjetar pokidali žice: "Dečki daju nadljudske napore, da se to napravi, da se kupcima pusti napon".



Djelatnici HEP-a treći su dan na terenu, otklanjaju kvarove. Najgora je situacija na području Srba i Donjeg Lapca, gdje je bez električne energije trenutačno oko 110 kućanstava. No i dalje pada snijeg, stoga je na terenu i teška mehanizacija.

Vozači kamiona zbog bure i dalje ne mogu autocestom A6: "Čekamo već satima"

Nakon nekoliko sati posla, došla je struja u većinu kućanstava. Na području Gračaca, Donjeg Lapca i Srba kvar nije uklonjen u samo njih šest. Opasnost od ponovnog kvara, ali i nevremena, i dalje je tu.

Ivo i Mira Zlatunović iz Srba zaliha imaju za nekoliko dana. "Ova ralica jutros slabo radi, ne čiste nikako, samo sredinu puta uzme", kažu.

Onima koji su zapeli u nevremenu ne preostaje ništa osim čekati. "Jučer smo iz Zagreba tu, u Rijeci u luku, noćili. I jutros opet zatvoreno prema Zagrebu. I čekaj", naglasio je vozač kamiona Slaven.

HAK uputio apel! Vozač ralice: "Situacija je teška, borimo se, radimo cijeli dan i noć"

Na odmorištima danima deseci kamiona. Vrijeme u kabini krati se na razne načine. Slavko Radić tako kuha: "Grah kuham, s mesom, i to je to. Nema se što drugo, zima je. Kolega me čeka da idemo na kavu, ali ne mogu jer pazim na grah".

Punog želuca je lakše slušati lošu vremensku prognozu.

