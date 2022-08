Nakon što je splitski kirurg Hrvoje Tomasović objavio status o smrti novinara Vladimira Matijanića, oglasile su se Hrvatska liječnička komora i Hrvatska udruga bolničkih liječnika.

Splitski kirurg Hrvoje Tomasović na Facebooku je objavio status o smrti novinara Vladimira Matijanića.

"Nije baš da je bio sklon meni i mojim stavovima, ali uvijek mi je žao kada netko iznenada ode. Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda bio na suprotnoj strani. Iskreno mi je žao zbog iznenadne smrti i ovim izražavam sućut njegovoj obitelji!", napisao je Tomasović o preminulom Vladimiru Matijaniću.

"I još nešto! Ja nisam oni i ne likujem nad mrtvim neprijateljem. Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije netko od velikih desničara kada su ga tako mrzili uhvatio za uši i prebio? Naravno da nisu, ali sada svi nešto likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način! Da je bio neki drugi novinara koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bi sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje jedno 5 puta zbog sličnih stvari. Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja niti među svojima!", objavio je Tomasović dalje u komentaru.



Dodajmo da je Tomasović bivši šef splitskog HSP-a, a prije dvije godine je prešao u HDZ.

Nakon što se njegova objava proširila medijima, najavio je i tužbe: "S obzirom na najnoviji linč na moje osobno i profesionalno dostojanstvo, a u kojem se širi histerija protiv mene i moje se riječi vade iz konteksta, bez da se ispravno pročitalo i razumjelo što sam napisao i iza čega stojim, navodim sljedeće. Najavljujem tužbu protiv svih medija koji me neosnovano blate i dovode u pitanje moj integritet te ću tu pravnu bitku sigurno dobiti. I samo kratko pitanje na kraju: Postoji li ijedan pacijent kojemu sam ikada odbio pružiti adekvatnu stručnu i zdravstvenu pomoć? Ne, ne postoji. Moja je savjest čista, a to ću i dokazati u pravnom postupku", napisao je na Facebooku.

Ovdje objavljujemo i screenshote njegovih objava te se svatko može sam uvjeriti jesu li njegove izjave mediji izvukli iz konteksta.

Hrvoje Tomasović o Vladimiru Matijaniću (Foto: screenshot Facebook)

Hrvoje Tomasović o Vladimiru Matijaniću (Foto: screenshot Facebook)

Reagirala Hrvatska liječnička komora

Na objavu kirurga Hrvoja Tomasovića regirala je Hrvatska liječnička komora.

"Povjerenstvo za etiku i medicinsku deontologiju Hrvatske liječničke komore zatražit će očitovanje od doktora Hrvoja Tomasovića vezano uz njegove javne komentare o preminulom novinaru Vladimiru Matijaniću.

Hrvatska liječnička komora podsjeća sve liječnike na nužnost i obvezu poštovanja Etičkog kodeksa i u javnoj komunikaciji", priopćili su.

Oglasila se i Hrvatska udruga bolničkih liječnika

Ranije u nedjelju, na Facebook objavu splitskog kirurga Hrvoja Tomasovića reagirala je i Hrvatska udruga bolničkih liječnika. Na Facebooku su, među ostalim, objavili kako oštro osuđuju njegov komentar. Objavu prenosimo u cijelosti:

"HUBOL najoštrije osuđuje sramotnu javnu komunikaciju doktora Hrvoja Tomasovića vezano za slučaj tragično preminulog novinara Vladimira Matijanića. Tražimo zdravstveni sustav koji jednako liječi sve pacijente, bili oni poznate ili nepoznate osobe, “moćni” pojedinci ili ne. Stoga ponovno ističemo temelj humanog javnog zdravstvenog sustava: zdravstveni sustav mora biti jednako dostupan svima, bez obzira na položaj pojedinca u društvu.

Objavljene uznemirujuće audiosnimke Matijanićevih poziva Hitnoj i bolnici: "Ako za pet dana budete i dalje imali fibru i teže disali, dođite"

Obavljena obdukcija nad umrlim novinarom Vladimirom Matijanićem: Očekuje se inspekcija ministarstva

Osnova etičkog postupanja u medicini zacrtana je u Ženevskoj liječničkoj prisegi (poznatija kao Hipokratova zakletva) koja izrijekom i jasno obvezuje svakog liječnika da niti jedno obilježje u pogledu dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog podrijetla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne pripadnosti ili drugih čimbenika ne smije utjecati na njegovo liječenje bolesnika. HUBOL se dosljedno zalaže za sustav temeljen na kvaliteti, provjeri te kvalitete i postupcima poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge. Iskreno smo zgroženi napisanim stavom doktora Tomasovića i javno se ograđujemo od takve neetičke komunikacije. Doktor Tomasović nije član HUBOL-a te ga stoga HUBOL, koji je udruga, ne može sankcionirati. Naime, kao i kod svih drugih udruga stegovni postupci mogu se voditi samo protiv članova udruge.

Međutim, HUBOL će podnijeti službenu prijavu protiv doktora Tomasovića nadležnim tijelima HLK-a. Također, zahtijevamo od svih hrvatskih institucija, a koje imaju mogućnosti sankcioniranja doktora Tomasovića, da to i učine. Smatramo da ovakvi sramotni istupi pojedinih zdravstvenih djelatnika nanose ogromnu ljagu plemenitom medicinskom pozivu.

Napominjemo kako je ključno istaknuti da liječnici ne podržavaju ovakve stavove i mišljenja te da ih smatraju nedoličnim i nedostojnim struke i etičnog postupanja i komunikacije", stoji u objavi.