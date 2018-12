Oko 100 liječnika dubrovačke bolnice najavilo je tužbe zbog neisplate prekovremenih sati. To bi dubrovačku bolnicu moglo stajati i više od 4 milijuna kuna. Ravnatelj poručuje kako su bolnice kolateralne žrtve, a da su glavni krivci potpisnici kolektivnog ugovora 2014. godine. Da bi situacija bila apsurdnija, sam ravnatelj u situaciji je u kojoj može tužiti vlastitu bolnicu.

Oko 100 liječnika dubrovačke bolnice najavilo je tužbe zbog nesiplate prekovremenih sati.

Koliko je situacija apsurdna, govori i činjenica da bi sam ravnatelj Dubrovačke bolnice mogao tužiti ustanovu u kojoj je glavni odgovorni.

"S obzirom da sam i liječnik i ravnatelj bolnice koji i dalje dežura, moram još dobro razmisliti i odvagati hoću li tužiti svoju vlastitu bolnicu. Jer sam i sam na neki način oštećen, kada bih gledao na taj način", rekao je Marijo Bekić, ravnatelj OB Dubrovnik.

"Naravno da ću tužiti OB Dubrovnik kao i većina liječnika, ne samo ovdje nego u cijeloj Hrvatskoj", komentirao je Davor Grilec, psihijatar i član Liječničkog sindikata OB Dubrovnika.

"Pokrenuo sam postupak, smatram da su nas zadnjih 5 godina zakidali za određene dodatke koje smo imali pravo dobiti", također se složio Dragutin Petković, otorinolaringolog.



Dubrovačka bolnica koja ima manjak liječnika u gotovo svim specijalnostima bez prekovremnih ne bi funkcionirala, kao i brojne druge u Hrvatskoj.

"To je neka procjena od otprilike 1000 kuna mjesečno manje isplaćeno nego je trebalo biti, ako računamo da je to 60 mjeseci to je jedan lijepi iznos koji nam država duguje", dodao je Petković.

Ravnatelj poručuje kako funkcioniranje bolnice nije ugroženo, ali upozorava kako su bolnice kolateralne žrtve.



"Radi se o odnosu obračuna plaća na koje nisu utjecale uprave ni pojedine bolnice i to traje od 2014. godine, već ministartva zdravstva, odnosno vladine odluke o plaćama", objasnio je Bekić.

Pacijenti podržavaju liječnike.

"Ako je odrađen psoao, normalno je da se naplati", rekao je Ivo, a Slavica je dodala kako "oni imaju uzeti svoje za ono što su prekovremeno radili."



Tužbe liječnika dubrovačku bolnicu mogle bi stajati i više od 4 milijuna kuna. Županija bolnicama raspodjeljuje novac koji dobije od države, a grad izdvaja novac za kupnju opreme, ali ne i dugove.

