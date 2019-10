Da je stanje u zdravstvu loše više nije vijest. Vijest je da su se hrvatski liječnici potužili međunarodnom sindikatu zbog prekovremenih sati. I neće stati na tome.

Liječnici u Hrvatskoj na godinu odrade 3 milijuna prekovremenih sati, što je iznad zakonski dopuštenog maksimuma. ''Zapravo je kompletan prekovremeni rad liječnika ilegalan, a na njemu počiva hrvatski zdravstveni sustav'', kazao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Upravo su to razlozi zbog kojih se godinama buni liječnički sindikat. Sve su prijavili svojim europskim kolegama. Oni će, pak, o uvjetima rada hrvatskih liječnika obavijestiti Međunarodnu organizaciju rada.

Premijer u utorak to nije želio komentirati. Ministar zdravstva nije previše zabrinut. ''Poštujem pravo i sve one koji podnose prijave pa ćemo vidjeti'', poručio je Milan Kujundžić.

Već dvije godine prate situaciju

Liječnica Renata Čulinović-Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, kazala je da za Dnevnik Nove TV da Europska federacija liječničkih sindikata (FEMS) već dvije godine prati situaciju u hrvatskom zdravstvu. ''Prate kako liječnici nemaju pravo pregovaranja za svoje plaće i prava, prate probleme s prekovremenim satima, kako se odrađuje enorman broj prekovremenih sati i izvan dozvoljenih zakonskih normi i prate kompletnu situaciju sa sudskim procesima oko tih prekovremenih sati koji se ne plaćaju kako treba'', kazala je Čulinović-Čaić.

Prva akcija je bila, govori predsjednica sindikata, nakon što je Hrvatski liječnički sindikat FEMS-u svake godine podnosio izvješće o stanju u Hrvatskoj. ''Kada su vidjeli što se događa, u travnju ove godine u Zagrebu je bio generalni tajnik FEMS-a i bio je na sastanku s ministrom Kujunždićem. Upozorio je na probleme koji se javljaju i tražio njihovo rješavanja. I najavio je monitoring FEMS-a nad hrvatskom Vladom koji je trajao sve do sada'', rekla je Čulinović-Čaić.

FEMS napisao pritužbu

Nakon završetka monitoringa, FEMS je jesenskom zasjedanju odlučio napisati pritužbu vezanu uz probleme hrvatskih liječnika, koju će predati nadzornim tijelima međunarodne organizacije rada, kaže Renata Čulinović-Čaić.

Hrvatskom zdravstvu nikako ne ide u prilog ni nedavno provedeno istraživanje liječničke komore koje kaže

kako bi čak 60 posto liječnika povuklo suglasnost za prekovremeni rad, a njih 45 posto razmišlja o odlasku iz Hrvatske.

