Veliko iznenađenje za svih: Svo vrijeme prate svih nas

Čini se kako sve češće možemo čuti "svih vas pozdravljam" ili "ima dovoljno za svih", "volim vas svih".

Prisjetimo se deklinacije neodređene zamjenice svi – svi, svih, svima, sve, svi, o svima, sa svima. U prethodno navedenim primjerima dolazi do pogrešne uporabe genitiva umjesto akuzativa. Ako rečenicu "Svih vas pozdravljam." pretvorimo u upitnu, glasit će: "Koga (ili što) pozdravljam?" Koga ili što pitanja su za akuzativ pa je jasno da će na mjesto odgovora doći sve, a ne svih – sve vas pozdravljam.

Takva uporaba oblika za genitiv na mjestu na kojemu treba stajati akuzativ karakteristična je za primorske govore pa to tako treba i tretirati – nemojmo ispravljati govornike mjesnih govora u opuštenoj, neslužbenoj komunikaciji, ali u službenoj komunikaciji, a posebice u javnome prostoru – držimo se standardnog hrvatskog jezika.

Umjesto "svih vas pozdravljam" reći ćemo "sve vas pozdravljam", nećemo reći "ima dovoljno za svih" nego "ima dovoljno za sve", a umjesto "volim vas svih" reći ćemo "volim vas sve".

Još jedna od čestih pogrešaka vezana je za riječ sav. U muškome rodu ta neodređena zamjenica (ili zamjenički pridjev) glasi sav, u ženskome sva, a u srednjemu rodu glasi sve. Do dvojbi i pogrešaka dolazi u srednjemu rodu pa često možemo čuti svo vrijeme, svo znanje, svo bogatstvo.

Vjerojatno dolazi do zabune zbog analogije s oblicima pokaznih zamjenica (to vrijeme, ovo znanje). Ipak, premda često čujemo nepravilne oblike, upotrijebit ćemo one točne – sve, a ne svo.

Tako će biti: sve vrijeme, sve bogatstvo, sve znanje, a ne: svo vrijeme, svo bogatstvo, svo znanje.

Za SVE vrijedi isto pravilo – ako se pravilo zna.