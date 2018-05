Legendarni Pipi traži djevojku koja se u Osijeku sunčala gola na balkonu i koja je u središte pažnje došla jer je njezin susjed ocijenio da je to neprikladno dok su u policiji rekli da bi zbog toga mogla dobiti kaznu od 750 kuna. Pipi najavljuje: Platit ćemo joj kaznu!

Djevojka koja se u Osijeku sunčala gola privukla je pozornost i poznatog brenda Dalmacijavina, Pipi, iz kojeg su poručili da "jako dobro razumiju da se ljudi pripremajući se za ljeto mogu i previše opustiti".

Pipi je, stoga, ponudio platiti eventualne troškove kazne koju bi ova djevojka mogla dobiti za sunčanje bez odjeće.



“Zakon je zakon, al kad si u elementu priprema za lito, jasno je da se lako omakne. Zato će ovoj djevojci ako je dobila kaznu za sunčanje bez odjeće na vlastitom balkonu ovaj put Pipi pokriti troškove. Šeraj i pomozi u potrazi za ovom kraljicom", objavio je Pipi na svojoj Facebook stranici.

Nedavno je u Osijeku zabilježen slučaj djevojke koja se na balkonu sunčala potpuno gola pa je tako uznemirila susjeda.

“Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive obitelji s malom djecom. Kad god djeca izađu na balkon, moraju gledati golotinju pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno”, rekao je njezin susjed za Glas Slavonije.

Policija je potvrdila da golotinja je prekršaj protiv javnog reda i mira, a kazna za razgolićivanje na javnom mjestu je od 185 do 750 kuna. Policija balkone smatra “fiktivnim javnim mjestima”, jer su ipak, stvari koje se na njima naprave vidljive javnosti.