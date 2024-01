Niske temperature problematične su za dvije skupine, dobro pripazite na znakove pothlađenosti: "U tom slučaju već treba reagirati"

Koliko su niske temperature utjecale na intervencije zagrebačke hitne pomoći istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus koja je izvijestila da je u nedjelju bila jedna intervencija zbog pothlađivanja jednog čovjeka, dok je u ponedjeljak nekoliko osoba došlo na hitnu zbog lomljenja na poledici.

Baus je razgovarala s voditeljicom smjene zagrebačke hitne, Davorkom Muškardin, koju je upitala kako je prošao dan na hitnoj s obzirom na upozorenja na hladni val.

"Nije bilo nečeg posebnog, ali imali smo 10-ak pacijenata koji su dolazili zbog pada na poledici. Bili su to mahom stariji ljudi, same ozljede nisu bile posebno teške. Najčešće su to bila ugnječenja, uganuća, površinske ozljede", objasnila je Muškardin.

Upitana je i koji su znakovi pothlađenosti. "U samom staru čovjek osjeća hladnoću i osjeća zimicu, tresavicu. U toj fazi je stanje svijesti još uvijek nepromjenjevo, čovjek je još uvijek svjestan. U tom slučaju već treba reagirati i maknuti se u zatvoreni prostor, uzeti tople napitke, ogrnuti se, toplo se obući.

U kasnijim fazama doalzi do poremećaja stanja svijesti, čovjek je smeten, može biti konfuzan, smanjena mu je koncentracija, koordinacija pokreta je poremećena, govor se mijenja pa sve do poremećaja rada srca, usporenog disanja i smrti", odgovorila je.

"Najrizičnije skupine su stariji ljudi i djeca koji teško reguliraju svoju tjelesnu temperaturu, pogotovo stariji ljudi s lošim psihosocijalnim uvjetima, pothlađeni, slabijeg imovinskog statusa pa se slabije i griju.

Kod dugotrajnijeg izlaganja hladnijim temperaturama u nezagrijanim prostorima može doći do hipotermije", dodala je Muškardin.

Za ponedjeljak navečer najavljena je ledena kiša, a snijeg se tijekom dana topi te se navečer smrzava zbog čega valja biti na oprezu, naglasila je reporterka Baus.

