Ipak nije pao u nemilost Putina? Lavrov odbrusio Trumpu i poručio: "Umjesto u Venezueli, trebao bi reagirati u Belgiji"

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u utorak se ponovno pojavio u javnosti, iako se nagađalo da je pao u nemilost Vladimira Putina.

Na konferenciji za novinare rekao je da Moskva nije provodila nikakva nuklearna testiranja, a komentirao je i rat u Ukrajini.

Lavrov je demantirao navode američkog predsjednika Donalda Trumpa o navodnim ruskim i kineskim nuklearnim testiranjima, poručivši da Moskva u potpunosti poštuje međunarodne obveze.

Lavrov je rekao kako Trumpove tvrdnje o ponovnom pokretanju nuklearnih pokusa u Rusiji i Kini "nemaju nikakvo uporište u stvarnosti".

Pojasnio je da su nedavni testovi projektila Burevestnik i podvodne letjelice Posejdon u skladu s međunarodnim sporazumima, jer se radi o sustavima s nuklearnim pogonom, a ne o oružju koje izaziva nuklearne eksplozije.

"Subkritični testovi i ispitivanja sustava za lansiranje nisu zabranjeni i nikada nisu ni bili. Želimo da to bude jasno svima koji namjerno pogrešno tumače činjenice", rekao je Lavrov.

Odnosi s Washingtonom

Upitan o navodnim nesuglasicama s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijem, Lavrov je kratko odgovorio: "U tim tvrdnjama ima mnogo laži".

Dodao je kako je posebno zabrinut zbog izjava Roberta Kadleca, kandidata za zamjenika američkog ministra obrane, koji je sugerirao mogućnost korištenja nuklearnog oružja u regionalnim sukobima.

Osvrćući se na rat u Ukrajini, Lavrov je reagirao na izjave bivšeg američkog izaslanika Kurta Volkera, koji je tvrdio da bi Rusija odbila svaki mirovni prijedlog. "Ne znam na čemu temelji takve tvrdnje. Upravo Rusija ulaže napore za mirno rješenje", poručio je Lavrov.

Istodobno je kritizirao njemačkog kancelara Friedricha Merza, optuživši ga da "želi ponovno izgraditi Njemačku kao vojnu silu u Europi".

"Njemačka je već jednom napala pola kontinenta i Sovjetski Savez. Kada se u zemlji iz koje je potekao nacizam ponovno pojavljuju slične ideje, to je razlog za ozbiljnu zabrinutost", upozorio je Lavrov.

Ruski ministar oštro je kritizirao i američke vojne aktivnosti u Južnoj Americi. "Mjere koje SAD poduzima pod izlikom borbe protiv trgovine drogom često uključuju neselektivno uništavanje i zaobilaženje međunarodnih pravila", rekao je, dodavši s dozom ironije: "Ako već traže izvor problema, neka počnu bliže kući – u Belgiji, a ne u Nigeriji ili Venezueli".

Suradnja s Venezuelom i Kinom

Lavrov je potvrdio da sporazum o strateškoj suradnji između Rusije i Venezuele predviđa i vojnu komponentu, ali je istaknuo da je njegova provedba privremeno obustavljena zbog administrativnih procedura u Rusiji, piše Anadolu Agency.

Govoreći o budućnosti odnosa s Kinom, Lavrov je podsjetio da sporazum o dobrosusjedstvu i partnerstvu istječe 2026. godine, no naglasio je da će Moskva i Peking "osigurati njegov kontinuitet i dodatno ojačati suradnju".