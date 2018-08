Ministar Lovro Kuščević prije sjednice Vlade komentirao je jučerašnji dolazak ličkih HDZ-ovaca vođenih Darkom Milinovićem ispred središnjice HDZ-a. Za stranačkog kolegu Milinovića nije imao lijepe riječi.

"Ja bih to opisao starom narodnom izrekom - Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba. Naši prijatelji iz Like su došli u stranku, što mogu svi članovi stranke, a što su napravili organizatori, Darko Milinović i Milan Kolić, je sramotno manipuliranje s članstvom HDZ-a. To je točan primjer kako se ne smije ponašati i što se ne smije. To pokazuje da ne poznaju demokraciju i da se brinu samo za osobne fotelje", rekao je Kuščević.

Na pitanje novinara hoće li Milinović biti sankcioniran, Kuščević je dogovorio da on o tome ne odlučuje, ali da se nada da će sankcija biti.

"Iskreno se nadam da će biti sankcija. Nisam taj koji odlučuje o sankcijama. O tome će se odlučivati na stranačkim tijelima. Očekuujem što je moguće prije i očekujem najstrožije moguće sankcije", poručio je ministar.

Na pitanje novinara očekuje li izbacivanje Milinovića iz stranke, Kuščević je odgovorio kako bi on bio za taj prijedlog.

"Što se mene tiče digao bih ruku za to, ali vidjet ćemo kako će stranačka tijela o tome odlučiti", istaknuo je na kraju Kuščević.