Odvjetnik obitelji Kristiana Vukasovića tvrdi kako je iz nalaza obdukcije jasno da je do smrti 18-godišnjeg zatvorenika s poteškoćama u razvoju došlo zbog brojnih propusta u sustavu. Državi će ponuditi mirnu nagodbu, no spremni su i za borbu pred međunarodnim institucijama.

Nalaz obdukcije Kristiana Vukasovića, koji se čekao punih mjesec dana, pokazao je da je 18-godišnjak umro od zatajenja srca. Odvjetnik obitelji Vinko Ljubičić tvrdi kako je nalaz samo potvrdio njihove sumnje.

"Mi iščitavamo nalaz obdukcije onako kakav je, a to je da je isključivo uvjete u kojima je boravio pokojni Kristijan i način na koji je on tretiran, isključiva posljedica, smrtna posljedica ovog slučaja. Posljedica tretmana pokojnog Kristijana za vrijeme dok je isti bio u istražnom zatvoru i sveukupnog tretmana od prvog dana njegovog lišenja slobode, pa do odlaska u KBC Split", rekao je Ljubičić.

U splitskom zatvoru se našao usprkos mentalnim i tjelesnim oštećenjima, upozorava Kristianov otac.

"Cili sustav, od pravosuđa, sudstva, uprava zatvora komplet cila, Svetošimunska i odvjetnik, oni su znali o čega on boluje. Niko se za njega zauzeo nije", rekao je Stipan Vukasović za emisiju Provjereno.

Sljedeće pravne korake navaljuju već za idući tjedan.

"Pokušati na mirni način ostvariti određenu satisfakciju zbog greške koja se dogodila od strane državnih tijela za koje država odgovara. Jasno, ako tu ne bude sluha mi ćemo to zatražiti od hrvatskih sudova", rekao je odvjetnik Ljubičić.

Pravdu su spremni tražiti i na međunarodnim sudovima. Cilj Kristianovih roditelja je da slučaj njihova sina dovede do promjena u sustavu.

"Način na koji se tretiraju ljudi koji su trenutno u zatvorima, da bude posve drugačija i da se nikad više, ama baš nikada ne ponovi da dijete od 18 godina bude žrtva takvog jednog sustava", napominje odvjetnik.

Tu želju Kristianov otac povjerio je i ekipi Provjerenog.

"Ja znam samo jedno, da moga sina više nema, a ovo moramo istražiti i goniti do kraja, da se ovako više nešto ne ponovi nikome više", rekao je Kristianov otac.

