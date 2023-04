Tko pod okriljem noći pali automobile? Kriminalist upozorava kako brojni slučajevi paljenja automobila po brojnim gradovima u Hrvatskoj definitivno jesu poruka nekome da se nešto napravi ili nešto ne napravi. Odvjetnik Anto Nobilo kaže da je paljenje automobila relativno jednostavna kriminalna radnja i da počinitelji imitiraju jedni druge. Upozorava da nije dobro stvarati zaključke, prije nego policija utvrdi o čemu se radi i pronađe počinitelje.

Cres je bio u blokadi nakon noćne buktinje, odnosno nakon što je zapaljen auto načelnika policijske postaje i policajca. Policija traga za počiniteljima.

U nedjelju oko 6 sati, zapaljen je BMW X6 uskočke sutkinje Vlaste Šimenić-Kovač.

Policija i dalje istražuje tko je na sam Uskrs zapalio automobil sutkinji koja je sudila u istaknutim i medijski eksponiranim predmetima. Sutkinja je izjavila kako ne zna tko bi joj mogao zapaliti automobil.

U Hrvatskoj je sve učestalije paljenje automobila, a mediji iz tjedna u tjedan izvještavaju o novim slučajevima paleži.

Modus operandi je uvijek isti. Počinitelj, ili više njih, noću se približi odabranom automobilu, u njega ubaci neku zapaljivu tekućinu, a nakon što požar bukne, nestanu pod okriljem mraka.

Kriminalistu Dubravka Klarića pitali smo je li paljenje automobila poruka iz podzemlja?

"Nije nepoznanica da osobe involvirane u kriminalne radnje na ovaj način šalju opozorenje, da osoba nešto napravi ili ne napravi. Naročito ako se radi o osobi na nekon poziciji. Na ovaj se način šalje poruka, koja prouzrokuje, na svu sreću, samo materijalnu štetu. Ovo je u svakom slučaju blaži oblik nego napad, premda ni ovo nije zanemarivo".

Klarić kaže kako se paljenje automobila može shvatiti kao poruka iz podzemlja, odnosno počinitelj se nada da će njegova radnja proizvesti određene učinke. Napominje kako je ovakvih radni uvijek bilo, a bit će ih i ubuduće. Puno opasnija radnja je podmetanje eksploziva. "Eksplozivna naprava bi bila ozbiljnija stvar i ozbiljnije upozorenje", kaže.

Odvjetnika Antu Nobilu pitali smo zašto su ovakvi slučajevi sve učestaliji i znači li to da se mafija osilila? Nobilo kaže kako nije dobro stvarati zaključke, prije nego policija utvrdi o čemu se radi i pronađe počinitelja.

Na pitanje zašto baš ta metoda, odgovara:

"Svaki slučaj je za sebe, očekujemo da policija napravi detaljnu istragu i utvrdi radi li se o podzemlju ili nečem drugom. Zapaliti automobil je jednostavna radnja, svatko to može napraviti, a na policiji je da utvrdi motiv i pronađe počinitelja. Sve mogućnosti treba ostaviti otvorene. Može biti svašta.

Nemamo potvrde da bi paljenje automobila bilo povezano, možemo samo zaključiti da bi paljenje automobila u različitim gradovima po Hrvatskoj bio model imitacije", ističe.

Što se tiče slučaja uskočke sutkinje, Nobilo se slaže da prvo treba istražiti je li paljenje automobila povezano s njezinim poslom, no upozorava da može biti i bilo koji banalan razlog.

"Ukoliko je ovo povezano s njezinim poslom, to bi bilo strašno, a bilo bi najgore da sve ostane u zraku i da ne znamo zašto se to dogodilo. To bi onda bila prijetnja i drugim sucima", upozorava Nobilo.

Kaže da suci moraju svoj posao obavljati bez straha i da im država mora osigurati uvjete rada.