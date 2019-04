Čelnik HSS-a Krešo Beljak komentirao je najnoviji razvoj događaja vezanih za slučaj prisluškivanja u kojem se spominje i HDZ-ovac Milijan Brkić.

"HDZ svaki dan projicira jednu aferu tako da mene to ništa ne čudi. Jedino me čudi što naša država to tolerira. U svakoj normalnoj državi ta stranka bi bila zabranjena i svi koji sudjeluju u svakodnevnim aferama bi bili udaljeni iz bilo kakvog javnog života i funkcija", komentirao je Krešo Beljak novu istragu protiv Milijana Brkića.

''Ne bi se okladio da je Milijan Brkić politički mrtav jer je, kako kaže, doveo Andreja Plenkovića na vlast i na mjesto predsjednika stranke'', rekao je Beljak.

Podsjetimo, u novom kraku afere SMS došlo se do indicija da je Milijan Brkić presretao računalnu poštu svoje bivše supruge.

"Cirkus koji je počeo prije 10 mjeseci, ide dalje, a kao što sam već rekao, u njemu i dalje ne želim sudjelovati. Za sada ću samo nadodati da je sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije", rekao je Brkić.