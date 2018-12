Predsjednik HSS-a Krešo Beljak gostovao je u Dnevniku Nove TV povodom amsterdamske koalicije za europkse izbore.

Hoćete li biti na listi za Europski parlament?

Da.

Koji na listi?

Vjerojatno negdje pri kraju liste.

Pri kraju? Zadnje? Predzadnje?

Predzadnje najvjerojatnije.

Ako slučajno prođete hoćete li otići u Bruxelles?

Siguran sam da će na listi biti puno jakih imena, puno jačih imena od mene i kad bih preskočio te ljude bio bi to jako dobar rezultat. O tome ćemo razmišljati kad to bude tako.

Kome pripada prvo mjesto?

IDS-u.

Tko, Miletić ili?

Ne znam. To morate pitati njih.

Zašto ste promijenili ekipu? Prvo ste potpisali sporazum s SDP-om, a sad idete s amsterdamskom koalicijom?

S SDP-om smo potpisali sporazum za parlamentarne izbore. Ovo su europarlamentarni izbori. Podsjetit ću Vas da je SDP prvi rekao da idu na izbore sami.

Stječe se dojam da možete sa svima.

Ne, ne možemo baš sa svima. S HDZ-om i njihovim satelitima ne možemo, dok sam je predsjednik HSS imati nikakvog posla ni na kakvim izborima.

Dali ste u početku potpise i Plenkoviću.

To nisu bili potpisi te vrste.

Podržali ste ga.

Gospodin Plenković je meni nudio mjesto potpredsejdnika Vlade. O tome smo sve rekli prije godine dana.

Spašavali ste tad svoju poziciju u stranci.

Ne. Nismo se htjeli kupiti, odnosno prodati za fotelje i HSS je vrlo jasna opozicijska stranka od prvog dana.

Je li loš rejting SDP-a razlog zbog kojeg ste se udaljili od njih?

Nismo se udaljili od SDP-a. Nema tog amandmana SDP-a ili zakonskog prijedloga kojeg HSS nije podržao i obrnuto. Tako da je naša suradnja u opoziciji i dalje vrlo dobra.

Bernardić danas govori o strateškom sporazumu s vama, je li to za vas strateški sporazum?

Strateškim sporazum je da se HDZ makne s vlasti. Tko god radi na tome dobrodošao je u jedan ili dva naša bloka.

Radi li po vama to onda Bernardić dobro, onda?

Ja ne bi komentirao mog prijatelja Davora Bernardića, niti SDP, nemojte se ljutiti.

Dobro, ali stalno govorite da je ujedinjena opozicija s vođom oporbe, treba biti.

To ovisi o njima. U ovom trenutku je najpopularniji oporbeni političar gospođa Anka Mrak Taritaš, vrlo jasno, po svim anketama.

Je li to razlog da se možda Bernardića zamjeni na čelu stranke?

Ne bi komentirao SDP. Mi stvaramo blok koji želi biti jasna alternativa HDZ-u. Nadam se da će nam se u toj cijeloj operaciji skidanja HDZ-a s vlasti pridružiti SDP.

Ima li šanse opozicija s Bernardićem na čelu, skinuti HDZ s vlasti?

Vrlo jasno. Po svim mjerodavnim anketama, vođa opozicije je gospođa Anka Mrak Taritaš.

Što to znači, da bi Bernardić trebao otići s mjesta čela SDP-a?

To nije naš problem. Ja sam u HSS-u. Mi smo dio amsterdamske koalicije, HSS, IDS, Glas. Danas smo to upravo potpisali. Idemo na europske izbore. Idemo pobijediti na tim izborima napraviti rezultat kojim ćemo dati nadu 90% normalnih građana RH, da Hrvatska može živjeti u 21., a ne 19. stoljeću.

Jesu li njemu vrata vaše koalicije otvorena?

Ne znam. Doista ne znam kako on razmišlja.

A što se Vas tiče?

Morate njega pozvati u emisiju i njega pitati.

Pitam Vas.

Mi smo danas potpisali sporazum s IDS-om i Glasom.

Da li njega pozivate?

Pozivamo sve opozicijske stranke koje imaju zajednički cilj da nam se pridruže.

Ima li mjesta za Bernardića?

Ne znam.

Kako to mislite?

To ovisi o njima, ne o nama.

A vaše mišljenje, želite li ga u toj priči ili ne želite?

Ako pitate mene osobno, ja bih volio da se sve opozicijske stranke udruže u jedan koalicijski blok koji će sigurno pobijediti i na izborima za Europski parlament i na predsjedničkim izborima ili na parlamentarnim izborima. Siguran sam u tu teoriju. A ne ovisi o meni, nego o drugima, razmišljaju li na isti način.

Idete li onda s SDP-om na parlamentarne izbore?

Vidjet ćemo kad dođu parlamentarni izbori.

Dakle, za vas to onda baš i nije strateški sporazum, kako to tvrdi Bernardić? Što se vas tiče on se može i raskinuti?

Gospodin Bernardić, kolege i kolegice iz SDP-a su moji prijatelji, naši prijatelji i nadam se da ćemo surađivati, još bolje nego surađujemo do sada.

Ali moguće je da ne bude ništa od te suradnje?

Ma ja mislim da će biti ipak.

Što se tiče predsjedničkih izbora, tko bi bio najbolji protukandidat Kolindi Grabar-Kitarović?

Ne znam u ovom trenutku tko će se sve kandidirati. Imamo jednog kandidata koji se kandidirao, to je gospodin Vučetić. Vidjet ćemo kad se dogovore određeni ljudi sami sa sobom, žele li se kandidrati…

Na koga mislite, na Zorana Milanovića?

Ne samo na njega. Ima Hrvatska jako puno kvalitetnih ljudi, i posebno kvalitetnijih od osobe koja je trenutačno na Pantovčaku.

Zanima li vas ta pozicija?

Osobno ne. Ali ako se ujedinjena opozicija dogovori oko toga, spreman sam se prihvatiti svakakve kandidature.

Mislite li da bi Milanović bio dobar protukandidat?

Ne znam. Može biti.

Jeste li s njim o tome razgovarali?

Jesam, ali se nije izjasnio.

Nije ni vama rekao što će odlučiti?

Što se tiče situacije u Saboru, kad HDZ-u zašteka s njihovim koalicijskom partnerima, onda vidimo da priskaču i bivši SDP-ovci.

Kako vi gledate na tu situaciju?

Osobno mi je jako žao što su se neke kolegice i kolege koji su zajedno s nama radili i sudjelovali u kampanji 2016., prodali HDZ-u. Na koji način to ćemo vidjeti.

Zašto tvrdite baš prodali, imate li kakve dokaze za to?

Ako je netko bio protivnik politike HDZ-a, onda je to bila Milanka Opačić. Bili smo zajedno u sedmoj izbornoj jedinici, zajedno smo radili kampanju. Ono što ja govorim o HDZ-u je mila majka za ono što je govorila Milanka Opačić.

Ali kad kažete ''prodati'' ipak morate imati nekakve dokaze za to, za što se ona prodala.

Vidjet ćemo nakon sljedećih parlamentarnih izvora kad sadašnja opozicija preuzme odgovornost za budućnost Hrvatske, kad preuzme odgovornost za funkcioniranje institucija koje u ovom trenutku ne rade svoj posao, onda će se vidjeti za što se prodala i za što nije.

Zapelo je s kupnjom borbenih aviona. Treba li tu netko po vama snositi političku odgovornost?

I to će se vidjeti isto nakon parlamentarnih izbora, jer u ovom trenutku vladajuća većina nema volju provoditi bilo kakve izvide ili bilo kakve radnje vezano uz očitu korupciju ili očitu sumnju na korupciju vezano uz mnogo stvari koje se vide iz aviona.

Vi mislite da oni naređuju DORH-u što da radi?

Tko bira glavnog državnog odvjetnika? Saborska većina. Dakle, on nije neovisan. Bit će neovisan u trenutku kad ga budu birali građani. Treba promijeniti zakone, a ne govoriti načelno o trodiobi vlasti, a od te trodiobe vlasti dio bira politika, odnosno saborska većina. Nije opozicija digla ruku za glavnog državnog odvjetnika, nego vladajuća većina. Jasno je kome onda odgovara. Ne odgovara građanima, nego saborskoj većini.

Opet ste vrlo oštri prema njima.

Meni je jako žao, ali nakon onog što se dogodilo s Agrokorom i Borgom, nakon što je DORH odbacio svaku sumnju, baš dan uoči sklapanja nagodbe, ja nemam nikakve sumnje da tu postoji direktna telefonska linija ako ništa drugo između Vlade i Državnog odvjetništva.

Plenković tvrdi da Marić neće napustiti Vladu, vjerujete li vi u to?

Plenkoviću ne vjerujem ništa, pa ne vjerujem ni to.

