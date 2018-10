Nakon objave vijesti da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić SDP-u i HSS-u u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uzima vijećnike, na Fecbooku je izbila svađa u kojoj je glavni akter čelnik HSS-a Krešo Beljak.

''Zagrebački gradonačelnik obavlja svoje posljednje političke zadatke prije nepravomoćne presude za slučaj ''štandovi'' koja će mu biti izrečena idućeg petka. On posljednjih dana obilazi sjeverozapadnu Hrvatsku te buši SDP i HSS, uzimajući im vijećnike. Tako je jučer bio u Vrbovcu, gdje je predsjednik Gradskog vijeća Dejan Jaić istupio iz HSS-a i prešao u BM 365. To je dio šireg plana HDZ-a da uništi HSS jer se Krešo Beljak pokazao kao čvrsta i beskompromisna oporba vladajućoj stranci. Sve je počelo izlaskom Stjepana Kožića iz stranke i prelaskom velikog broja HSS-ovaca na stranu HDZ-a'', pišu, između ostalog, Zagrebačke vijesti na Facebooku.

Stjepan Kožić (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL)

Dalje navode da je Milan Bandić nakon toga bio u Radoboju i dogovarao prelazak Tomislava Končevskog u redove svoje stranke jer želi srušiti SDP-ovu većinu u Županijskoj skupštini. ''Bivši saborski zastupnik Laburista je još 2016. želio sudjelovati u preslagivanju saborske većine koju su planirali zagrebački gradonačelnik i bivši šef HDZ-a. Sada je županijski vijećnik i sve radi u dogovoru s Anđelkom Topolovcem koji je zajedno sa saborskom zastupnicom Marijom Puh prešao iz HNS-a u BM 365. Ova slika je dokaz da Sinišu Hajdaša Dončića i Željka Kolara čekaju teški dani jer Topolovec kontrolira 4-5 vijećnika, a prelazak Končevskog je garancija da će doći do promjena u Krapinsko-zagorskoj županiji po receptu preslagivanja u Zagrebačkoj županiji iz prosinca prošle godine. Sve to navodi na zaključak da zagrebački gradonačelnik sve ovo radi da si osigura povoljniji tretman u svim sudskim procesima koji ga čekaju. U svakom slučaju, SDP i HSS u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj čekaju teški dani i neizvjesna budućnost'', pišu Zagrebačke vijesti.

Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba (Foto: Dnevnik.hr)

Reagirao je predsjednik HSS-a Krešo Beljak. ''Ma baš nas čekaju teški dani. I Kožić i Bandić su politički hodajući mrtvaci. HSS ide dalje, neopterećen bivšim našim, a sada tuđim uhljebima i vucibatinama. Sretni smo da smo ih se riješili.. lokani izbori su za 2,5 godine a onda ce se karte drugacije miješati.. bez njih.''

Uzvratio mu je jedan HSS-ovac: ''Poštivam svakg čovjeka i svakog predsjednika svoje opcije, ali nazvati jednog Stjepana Kožiča vucibatinom je nedopustivo, nemoralno a posebno Vi godpodine Beljak da ga tako zovete jer vas je on postavio za predsjednika. Na skupstini kao jandidat za podpredsjednika dobio je vise glasova od vas za predsjednika. Gospodine Beljak zašto ?? Sramota.''

A onda opet odgovorio Beljak: '' Zato jer HSS vraća kredit od 1,5 milijuna kuna koji smo digli da si gospon može financirati kampanju. A poslije izbora je lijepo ucijenio sve koji neće napustiti i izdati HSS-a skupa s njim, da će na cestu. I to i radi. Upravo smišlja način kako da iz čista mira da otkaz HSS-ovki, samohranoj majci troje maloljetne djece i potjera je na cestu. Vucibatina je preblaga riječ. A to što je on mene podržao, hvala mu.. i ja bih njega prvog da je imao hrabrosti kandidirati se. Ali nije, jer vucibatine, izdajice i kukavice igraju samo na sigurno. I podmuklo.''

Na svom je profilu još jednom podvukao da ''kupujući i uzimajući sebi naše bivše uhljebe, neradnike i potkupljive vucibatine, Bandić i Kožić ne “buše HSS” i ne štete nam.'' ''Dapače, ta dvojica hodajućih političkih mrtvaca, pomažu nam da se što prije riješimo epiteta trgovačke stranke, kojeg smo zaslužili upravo zahvaljujući takvima koji sad prelaze kod njih.

Dakle, sretno bivšima, a Bandić i Kožić neka samo nastave. Još najdulje 2,5 godine, do sljedećih izbora a onda će svi oni ili u mirovinu, ili u obrade kod nadležnih institucija, a većina na burzu rada iliti zavod za zapošljavanje'', napisao je Beljak.