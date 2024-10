Plastika, kućanski uređaji, polomljene grane i pune vreće smeća: Neretva i dalje neprepoznatljiva dva tjedna nakon poplava

Dva tjedna prošla su od katastrofe u Bosni i Hercegovini. Sanacije posljedica razornih poplava i odrona i dalje traju.

Simbol ljepote - rijeka Neretva još uvijek je zatrpana tonama smeća. U subotu je kod Jablaničkog jezera krenulo prvo u nizu čišćenje golemih količina otpada u jezeru

"Ovo je za sve nas neka opomena, naš odnos prema okolišu. Nakon silnih poplava dobili smo silno smeće, krajnje je vrijeme da se i tome posveti pažnja", rekao je Haris Ćosić iz Jablanice.

Nakon razornih poplava, Bosni i Hercegovini zaprijetila je ekološka katastrofa. Veliki dio površina i dalje je nepristupačan.

S gumenim čizmama i rukavicama, probijaju se – koliko god mogu.

"Ima puno granja, otpada drvenog, to se ne može pokupiti. To će se morati zapaliti da se i to ukloni. Sve ovo ode na branu. Čim voda dođe ovo će otići na branu, a to su ogromne količine drveta", rekao je Božo Nikolić iz Sarajeva.

Pomoć stiže sa svih strana – bez obzira na dob.

"S ponosom mogu reći da je i moj otac koji ima 90 godina tu sa nama i pomaže. i moja kompletna porodica, odazvali su se ljudi s raznih strana", rekao je Derviš Gabela iz Jablanice.

"Jablaničani se trude ostat pozitivni, zahvalni su ljudi jako. Osigurali su nam sve, rukavice, čizme. Nema prepreka da dođemo pomoći svom narodu", rekao je Boris Ćurković iz Zenice.

A čistit će se i duž Neretve. Gomile otpada stigle su do brana hidroelektrana Grabovica i Jablanica. Prizori Neretve – zastrašujući.

"Sve naše rijeke i jezera prilično su zagađena isključivo plastikom. Problematična je velika količina na brani u Grabovici, to se čisti mehanizacijom jer je teren nepristupačan. I dole ćemo morati organizirati ovakve akcije kako bi se što manje pritiska vršilo na branu", rekao je Emir Balavac iz ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša BiH.

Veći dio kod brane se i zaustavio, prema procjenama čak 50 kubika otpada. Opasnosti za probijanje i ekološku ugrozu, tvrde nadležni, nema.

"Opasnosti za donji tok rijeke Neretve ne bi trebalo biti prema svim najavama i prognozama. Naplavine su bile samo prvog dana i to smo uspješno saniral", rekao je Andrej Pavlović iz Hrvatskih voda.

I dalje su, dodaje, u pripravnosti. Volonterima na obali u pomoć stižu specijalizirana plovila koja će čistiti nepristupačne površine. Otpad će se raščišćavati najmanje mjesec dana, no poručuju – stati neće.

