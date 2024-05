Počela isplata povrata poreza, Hrvati otkrili na što će trošiti: "Dobro je, novac je stigao prije obavijesti"

Krenula je isplata povrata poreza. Građanima stižu obavijesti o razlici više uplaćenog poreza i prireza na dohodak - za prošlu godinu. Takvih je više od 830 tisuća. Najbolje su prošli mlađi od 30. Njima će sjesti od 50 do 100 posto povrata.

Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković istražila je na što građani planiraju potrošiti novce. Mnogi se nadaju obavijesti u sustavu egrađani kao i lani.

"Danas mi je sjeo povrat poreza. Vjerojatno ću potrošiti na novu kuhinju, a ovo ostalo ćemo vidjet. Prije su novci sjeli nego obavijest, ali dobro je“, rekla je Ines iz Zagreba.

"Potrošit ću na ovako neki gušt, otići na nokte ili frizuru“, rekla je Anamarija iz Zagreba.

"Malo sam ipak stariji pa neće bit 100 posto, mislim da će biti 50%. Ne znam koliko su dobiti, bit će dosta nadam se“, rekao je Jakov iz Zagreba.

"Vjerojatno ću staviti u ušteđevinu. Nemam plan trošiti taj iznos“, rekao je Marko iz Zagreba.

Iz porezne uprave su objavili iznose očekivanih povrata. Na račun više od 784 tisuće građana porezna će vratiti više od 315 milijuna eura. Najveći dobitnici su mladi, koji su i poslodavcima atraktivni.

Mladi do 25 godina će dobit 100% povrata poreza, dok će oni između 26 i 30 dobiti 50%.

Ovako bi to izgledalo na računu. Na plaću od 1100 eura, mladi do 25-te dobit će između 1700 i 2100 eura ovisno o mjestu gdje je uplaćivan prirez. Oni stariji, od 26 do 30 godina. dobit će polovicu tog iznosa.

Ukidanje prireza neće puno promijeniti stanje sljedeće godine.

Pravo povrata ima više od 830 tisuća građana. Dok će mladi zadovoljno trljati ruke, više od 92 tisuće poreznih obveznika državi će morati uplatiti više od 30 milijuna i 600 tisuća eura.

