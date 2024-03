Želite uštedjeti? Prijavite se na natječaj: "Prošle godine od ožujka do listopada gotovo da nismo plaćali struju"

Marija Pernjek svakim pritiskom prekidača štedi. Njezina kuća potpuno je autonomna.

"Uštede su velike, mi smo promijenili način grijanja više ne koristimo plin, koristimo struju i drva, i recimo prošle godine od ožujka do listopada gotovo da nismo plaćali struju", pojasnila je.

Solari na krovu, fasada, prozori, vrijednost investicije bila je oko 37 tisuća eura. Povrat se brzo očekuje.

"Ja mislim u mom slučaju nekih 10 godina, s time da kod elektrane to ide nešto brže s obzirom da imam električni auto, pa imam i tu uštedu", dodala je Marija.

Pred svima koji žele štedjeti su novi natječaji.

"Ukupno je 120 milijuna eura, a ovisno o pojedinim paketima što će građani odabrati pojedinim područjima najviše se može dobiti do 62 tisuće eura, do 80 posto za kuće oštećene u potresu, one kuće koje nisu oštećene sufinanciranje je do 60 posto", pojasnio je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.

Tko se odluči na sufinanciranje, može kombinirati što želi.

"Najpopularniji su solari, mi smo prošle godine sklopili oko 3300 ugovora, za solare za naše građane, svi koji su imali volju i potrebu dobili su sufinanciranje od fonda 50 posto", istaknuo je Balen.

Jedni štede, drugi imaju puno posla.

"Možemo računati na veliki dio obrta koji se tamo bave tako da i obrtništvo je nešto što bi se trebalo vratiti na svoje stare puteve, kada je to bio atraktivno i zanimljivo, ali neminovno je da ćemo za velike projekte imati strane građevinske firme", ispričala je potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Mirjana Čagalj.

U brojkama to izgleda ovako: "jedna milijarda uložena u energetsku obnovu i za vrijeme izgradnje povećava broj zaposlenih za 18 u EU, a u Hrvatskoj za 30", pojašnjava Čagalj.

U budućem razdoblju na stolu su tri milijarde eura za energetsku obnovu. Osim ušteda, obnova ima višestruke blagodati.

"Hrvatske je sve manje ovisna o energentima koji dolaze iz uvoza i sve više je samodostatna u energetskom smislu. Omogućit ćemo veći kućni proračun sugrađanima, te će zgrade biti 15 posto vrijednije nego prije obnove", kazao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Do sada je ovakvim natječajima obnovljeno 25 tisuća kuća, koje postaju energetski neovisne, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

