Nacionalni stožer u utorak ujutro objavio je kako su zabilježena 144 nova slučaja zaraze te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 1894. Među njima je 278 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta. Dvije su osobe preminule.

* U Hrvatskoj je zaraza koronavirusom potvrđena kod 15.136 osoba

* Preminulih je 255

* Trenutačno su 1894 aktivna slučaja

Tijek događaja pratite u nastavku:

9:03 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji tri su nova slučaja zaraze COVID-19. Dvije novozaražene osobe s područja su grada Daruvara, a jedna novooboljela osoba s područja je općine Đulovac.

9:00 U Sisačko-moslavačkoj županiji jedna je novozaražena osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o osobi s područja grada Petrinje koja je bila pod mjerom samoizolacije, javlja Stožer SMŽ.

8:49 Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 300 uzoraka briseva na COVID-19, od kojih je jedan pozitivan, izvijestio je Stožer Istarske županije.

8:08 Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava kako nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđen jedan novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2, a riječ je o osobi mlađe životne dobi s đurđevačkog područja.

8:00 Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je da su serološka testiranja pokazala da je u Hrvatskoj oko 400.000 ljudi došlo u kontakt s koronavirusom. Kazao je i da bi se imunitet krda mogao postići tek sredinom iduće godine. Više pročitajte ovdje

7:45 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske produžio je u utorak primjenu odluke o ograničavanju radnog vremena barova do 7. listopada. Tom odlukom ograničeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz kategorije "Barovi", kao što su noćni klubovi, noćni barovi, disko-barovi, caffe barovi i sl., koji smiju raditi najduže do 24 sata. Novom odlukom Stožera rok primjene produžuje se do 7. listopada.