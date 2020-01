Kineske vlasti za sada nisu odgovorile američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji im je ponudio pomoć u suzbijanju novog koronavirusa. Broj umrlih popeo se na 81, a zaraženih je gotovo tri tisuće.

Kineski premijer posjetio je Wuhan koji je ovih dana zatvoreni grad. Zaraza je u njemu krenula i vlasti je najoštrije žele suzbiti. Sljedećih dana stižu dodatne dvije i pol tisuće pripadnika medicinskog osoblja, a u tijeku su i radovi na novim bolnicama koje bi trebale osvanuti za nekoliko dana. Kretanje je i dalje strogo ograničeno.



Oglasio se i gradonačelnik Wuhana, Zhou Xianwang. "Sve dok pomaže zadržati bolest i pogoduje sigurnosti ljudi, tajnik partije u Wuhanu, Ma Guoqiang, rekao je da smo spremni preuzeti svaku odgovornost za zatvaranje grada, uključujući i da nas maknu s položaja", kaže Xianwang.



Vlasti kažu da protekla četiri dana nitko nije izašao iz Wuhana.

To vrijedi i za četvero Hrvata koji su trenutačno u tom gradu i ne znaju kada će ga moći napustiti.



"Na ulicama apsolutno nema nikoga, ni žive duše. Izvan grada ne možemo, zatvorili su grad tako da se ne možemo pomaknuti, zapeli smo praktički ovdje. Naše veleposlanstvo je zapravo i jedino s kim imamo dodira i nekog osjećaja da se nešto i pokreće", komentirala je Megi Pauzin telefonskim razgovorom iz Wuahana.



"Napuštanje grada ovisi o dovršetku svih nužnih predradnji za organizaciju evakuacije. Riječ je o suradnji s našim partnerima i nekom od država članica Europske Unije", objasnio je veleposlanik RH u Narodnoj Republici Kini, Dario Mihelin.



Hrvatske službe pripremile su sve za one koji, pod sumnjom na ovu bolest, dođu u Hrvatsku.



Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, kaže: "Imamo sve - od zaštitne opreme za sve one koji bi eventualno mogli doći u kontakt s oboljelim do organizacije prihvata na samim aerodromima ili mjestima ulaska u RH i daljnje postupanje sa sumnjom ili s osobom koja je oboljela."



Mjere za prevenciju virusa i dalje su iste. Koristiti masku u kontaktu sa zaraženom osobom, obavijestiti liječnika ako putujete u Kinu, izbjegavati životinje tamo gdje se virus pojavio i temeljito prati ruke.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr