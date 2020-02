U osječkoj bolnici nalazi se muškarac koji je u izolaciji, a na njemu se provode testiranja na koronavirus. Ministar zdravstva VIli Beroš međutim vjeruje da je ipak samo riječ o virozi ili gripi, što bi trebala potvrditi dodatna testiranja.

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je da su dosad provedena dva testiranja nad muškarcem u Osijeku te da su novi uzorci poslani na još jedno testiranje. Sam ministar vjeruje da je vjerojatno riječ o virozi ili gripi.

"Vjerojatno je viroza, možda gripa, no moram reći da je nalaz prvog skrininga bio pozitivan kao što to može biti, no nakon toga se rade dodatna testiranja. Prvo dodatno testiranje bilo je negativno, a nakon toga su posebnim automobilom upućeni novi uzorci, na novo, dodatno testiranje", rekao je ministar Beroš.

Iz KBC-a Osijek kažu da muškarac danas cijeli dan nema temperaturu te da se dobro osjeća. ''S obzirom na to da je bolesnik dobro, ako test bude negativan, planiramo ga i otpustiti kući'', rekla je predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Osijek Ljiljana Perić. Dodala je da je, nakon nekoliko potvrda, ''javljeno da je negativan''. ''Ali konačni rezultat očekujemo večeras'', kaže Perić.

Nema temperaturu

Predstojnica klinike je objasnila da će, ako test na koronavirus bude pozitivan, bolesnik još neko vrijeme ostati na odjelu za infektolofiju. ''S obzirom na to da znamo da i ovakva infekcija s koronavirusom u zdravih ljudi može proteći i kao blaga respiratorna bolest, pratit ćemo ga jedno vrijeme. Danas cijeli dan nema temperaturu. Ako idućih dana ne bude imao i simptome dišnih puteva, zaključujemo da je prebolio ovu bolest'', dodala je Ljiljana Perić i zaključila da nema mjesta panici.

Perić je otkrila i da je riječ o 26-godišnjem muškarcu iz Đakova. ''Važno je reći da su KBC Osijek i epidemiološka služba spremni popratiti svu zahtjevnost u epidemiološkom smislu i pratiti daljnji razvoj događaja te zbrinuti sve bolesnike koji nama gravitiraju'', poručila je predstojnice infektološke klinike pri KBC-u Osijek.

Studentica upućena na kućnu njegu

Nešto prije 14 sati u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletio je avion u kojem je bila hrvatska državljanka, inače studentica iz Wuhana, koja je još 21. siječnja otišla u Kambodžu.

Studentica iz Hrvatske nema simptoma, no upućena je na kućnu njegu uz mjere opreza dok ne prođu još dva dana, budući da je razdoblje inkubacije 14 dana.

"Apsolutno nema mjesta panici i nema mjesta ugrozi. Planirali smo imati vježbu, sad je neplanirano imamo uživo. Nisam sazvao krizni stožer, nego ekspertnu skupinu da prije njezina dolaska provjerimo način postupanja", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Četvero Hrvata evakuiranih iz središta epidemije koronavirusa, kineskog grada Wuhana trenutno su u zraku, na putu prema Francuskoj. Sve ih očekuje karantena u trajanju od 14 dana.