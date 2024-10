Zagreb na vrhu liste najstresnijih gradova za vozače

Kako bi se otkrilo u kojem je gradu u Europi najstresnije voziti, odnosno gdje su vozači najviše pod stresom, provedeno je istraživanje u sedam europskih gradova nakon čega se Zagreb našao na vrhu liste najstresnijih gradova za vožnju. Gradovi koji su bili dio istraživanja uključuju još Kopenhagen, Dublin, Reykjavik, Stockholm, Tallinn i Beč, a stres se mjerilo brojem otkucaja srca tijekom vožnje.

U Zagrebu se razina stresa pokazala istom kao i u Beču. Najviši otkucaji srca u vožnji su išli do 115 otkucaja u minuti, a najniže vrijednosti nisu išle ispod 86. Srce je bilo mirnije u prometu u Dublinu, Stockhlomu, Kopenhagenu, Rejkaviku dok se u Talinu u Estoniji teško naživcirati.

Promet u Zagrebu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Da je građanima stresno voziti Zagrebom, potvrdili su i u kratkoj anketi Dnevnika Nove TV, i to zbog, kako su rekli, gužve, drugih vozača i pješaka, ali i parkinga.

U Gradu su svjesni kritika pa tako zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet kaže: "Radova ima jako puno, a ima ih puno jer ne stanu svi u ljetni period. S druge strane, radimo na poboljšanju javnog prijevoza, kupuje se nove i rabljene tramvaje i autobuse i vrlo skoro će se vidjeti efekti toga."

U Zagrebu je svaki dan 500.000 vozila na cestama koje za to nemaju kapaciteta. Kapacitet je teško povećati i zato treba smanjiti broj vozila.



"Da imamo više stajališta, da imamo više tramvajskih linija, autobusnih linija, da vlak bude bolje integriran u javni gradski prijevoz - to je sve moguće, ali to zahtijeva određeno vrijeme", istaknuo je dekan Prometnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marko Šoštarić, koji upozorava i na prometnu kulturu u različitim zemljama.

"Često u gužvama imamo u automobilima samo jednu osobu, a ima metoda carsharinga da ljudi koji putuju sa slične lokacije gdje žive na sličnu lokaciju gdje rade zajedno putuju. Onda bi se moglo dozvoliti da ta vozila mogu koristit žute trake", dodao je Šoštarić.

Više detalja pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.

