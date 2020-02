Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček u posljednjoj epizodi emisije ''Ispod radara'' s Mijom Kovačić analizirala je, između ostalog, kako se premijer Andrej Plenković nosi s kritikama.

Premijer Andrej Plenković svoj veliki godišnji intervju na kraju prošle godine dao je Mislavu Bagi u Dnevniku Nove TV. Na taj se intervju osvrnula komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček u posljednjoj epizodi emisije ''Ispod radara'' rekavši da odlično pokazuje stil komunikacije tipičan upravo za Andreja Plenkovića.

Pitanja je Plenkoviću tada postavljao iskusni reporter Mislav Bago, za kojeg Kišiček ističe da s njime nije lako razgovarati. ''Neće ga štedjeti i postavljat će pitanja koja su vrlo teška, neki bi čak rekli i provokativna'', rekla je stručnjakinja i otkrila kako se s takvim pitanjima nosi premijer.

''Tu Plenković reagira na način da to shvaća kao 'ili me ne razumijete pa ću vam objasniti', malo dociranja. Ili će se naljutiti i to će shvatiti kao neku uvredu, provokaciju, namjerno kritiziranje njega jer imamo skrivene namjere'', objasnila je Kišiček.

Što svojim govorom tijela poručuje Andrej Plenković kada odgovara na škakljiva pitanja novinara pogledajte u videu.

''On je čovjek koji u svojoj komunikaciji pokazuje da se jako teško nosi s kritikama, pa čak i kada nisu zlonamjerne'', zaključila je komunikacijska stručnjakinja.

Kako s druge strane na kritike reagira novoizabrani predsjednik države Zoran Milanović te kakav je njegov stil komuniciranja pogledajte u videu.