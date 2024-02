Komunikacijska stručnjakinja o prepucavanju predsjednika i premijera: "Takva komunikacija stvara percepciju nestabilnosti države"

Predsjednik Zoran Milanović u utorak je u priopćenju dodijelio različite nazive premijeru Andreju Plenkoviću. Njegovi komentari izazvali su brojne reakcije u javnosti.

Gošća Dnevnika Nove TV, komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček, analizirala je njihovu komunikaciju.

"Ova komunikacija je samo kulminacija, eskalacija neprimjerene komunikacije između predsjednika i premijera kakvu građani slušaju već mjesecima, pa čak i godinama, naravno, više ili manje intenzivno, ali ovo je zapravo danas nešto što je, rekla bih, baš pokazalo najgoru stranu komunikacije i predsjednika i premijera.

Kišiček je upitana zašto ljudi na rakvu retoriku često reagiraju kao da je zabavna, a pritom svoju djecu uče da tako ne smiju razgovarati.

"Mislim da je građanima zanimljivo gledati dvojicu visokopozicioniranih dužnosnika kako raspravljaju na razini nekih birtijaških obračuna, možda malo finija birtija, ali to je u principu to, ono što je zabavno u mirno vrijeme, u mirnodopskim trenucima kada je to puki entertainment.

Međutim, mislim da u trenucima kada zavlada bilo kakva kriza takva komunikacija između predsjednika i premijera stvara percepciju nestabilnosti države i u kriznim trenucima to prestaje biti zabavno. To trebamo imati na umu.

Hvala Bogu da su sada mirni trenuci i da nema većih kriza, međutim to će vrlo brzo prestati biti zabavno. Ja bih samo naglasila da, iako smo čuli nekoliko riječi iz predsjednikova priopćenja, iako dijele različite stilove i predsjednik i premijer, i jedan i drugi neprimjereno komuniciraju, i jedan i drugi služe se istim retoričkim taktikama: omalovažavanje, izrugivanje, diskreditiranje političkih protivnika, dociranje, obraćanje svisoka.

To su sve karakteristike koje dijele i jedan i drugi. I jedan i drugi neprimjereno komuniciraju i, naravno, ta se razina neprimjerenosti povećava. Jedan odgovori, drugi mu vrati. Opet se vrati razmjena neprimjerenih izraza koja puni medijski prostor i narušava kulturu dijaloga i razinu civiliziranosti političkih rasprava", odgovorila je komunikacijska stručnjakinja.

Na predsjednikove prozivke odgovorila je i Vlada. "Notorni lažljivac Milanović, koji se druži s kriminalcima, po tisućiti put priopćenjem o predsjedniku Vlade demonstrira raskoš vlastitog primitivizma i obrazac ponašanja iskompleksiranog luzera", priopćili su, između ostalog, iz Vlade.

Kišiček je na to rekla da jedni druge optužuju za neprimjerenu komunikaciju, primitivizam, ali se i jedni i drugi koriste riječima koje dobro ilustriraju nekulturu dijaloga i nekulturu političke komunikacije kakve se svi mi možemo sramiti. Takva komunikacija, vjeruje stručnjakinja, ove godine neće stati.

"I dugoročno gledajući, kako uopće i tko može zamisliti da njih dvojica sjednu za stol, njegujući kulturu dijaloga dođu do nekih sporazuma, kompromisnih rješenja i da zajedno rade za dobrobit građana ove zemlje? To je zaista teško zamisliti", zaključila je Gabrijela Kišiček.

