Idem i ja. Ne, ti ne. Zašto ne? Zato jer ne.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održat će konferenciju za medije, danas, 4. srpnja 2023. godine s početkom u 13,00 sati u Uredu predsjednika Republike (Pantovčak 241). Molimo zainteresirane predstavnike medija da svoj dolazak obavezno najave na e-mail: glasnogovornik@predsjednik.hr do 12,30 sati.

Pisalo je tako u pozivu novinarima poslanom iz Ureda predsjednika. Dakle, pozvao je novinare da dođu. Na konferenciju za medije. Ma sve jasno ko dan. Ili ipak nije.

Naime, kolega Krešo Žabec poslao je akreditaciju, a stigao mu je odgovor u stilu ''Ne, ti ne''.

Predsjednik Zoran Milanović nije baš zadovoljan pisanjem Žabeca, novinara koji prati vojne teme duže nego što je Milanović u politici.

Svašta predsjednik može

Ima predsjednik izbora. Može, recimo, ne čitati Jutarnji. Može, recimo, preskočiti Žabecov tekst. Može članak čak potrgati, spaliti, zgužvati…

Može, recimo, okretati očima kad pročita tekst, može okrenuti glavu od Žabeca kad ga sretne u gradu, može okupiti frendove u restoranu pa tračati Krešu, može napraviti lutku s likom omraženog novinara pa ga probadati iglama, njegovu fotografiju gađati pikadom…. Ma svašta može, ali nećemo mu davati dodatne ideje.

Može puno toga, ali zabraniti novinaru dolazak na presicu, to ne može. Mislim, očito može, ali ne bi smio. Jer ovo nije Sjeverna Koreja, ovo nije Rusija ili Kina, pa čak ni Jugoslavija, Milanović nije Vučić, a Ured predsjednika nije Milanovićev ured. To nije njegov stan, nije njegova prćija. To je naše. A dužnost predsjednika i svih drugih političara je da odgovaraju na pitanja novinara. Pa čak i kad im se ne sviđa kako pišu.

Zabraniti im ulaz uz objašnjenje ''Zato jer ne'' u najmanju je ruku jadno.