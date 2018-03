Mislav Bago u Dnevniku Nove TV komentirao je odluku Vlade o slanju Istanbulske konvencije na ratifikaciju u Sabor, uz popratnu interpretativnu izjavu te kakve bi to moglo imati posljedice po premijera Andreja Plenkovića.

Mislave, što je danas premijer htio postići pokazivanjem jedinstva na Vladi?

Mislim da on zapravo želi umanjiti razlike koje postoje unutar HDZ-a. Činjenica je da je petina njegovog Predsjedništva, i to ne bilo koja petina Predsjedništva, već zamjenik, politički i međunarodni tajnik - koji su mu rekli "ne", mi smo protiv tvoje političke volje i tvoje odluke. On je htio poslati građanima i svojim biračima poruku - ovo je sve u redu i ovo je zapravo ispravan put kojeg mi radimo. On je danas cijelu sjednicu Vlade sa svojim ministricama iskoristio da ukaže ili da proba demantirati sve ono što druga strana nameće u ovim zadnjim mjesecima, što će se dogoditi kad se ratificira ova Konvencija. No, činjenica jest da Andrej Plenković ima jednu situaciju koju niti jedan predsjednik vlasti nije imao, da ima ovakvu oporbu unutar stranke kod donošenja nekog po njega važnog političkog projekta kojeg treba provesti. Vidjet ćemo kako će to proći u Saboru. Neke procjene govore o desetak zastupnika njegove stranke, koji su se javno izjasnili da će biti protiv ratifikacije, samo je pitanje hoće li biti hrabri na glasanju i ustrajati na tome ili će ipak podvinuti rep i prikloniti se stranačkoj stezi i dignuti ruku za ratifikaciju.

Vidimo da je Predsjednica za ratifikaciju, ali ipak proziva Vladu i kaže kako bi se trebali baviti važnijim stvarima za društvo. Što se tu može iščitati?

Očekivao sam da će Predsjednica, kao u kampanji za predsjedničke izbore reći da je za ratifikaciju Istanbulske konvencije i da tu nema zadrške. Ovo ovako mi izgleda više kao 'jesam za, ali...'. Zapravo Vladu proziva i kaže da se opet bavi ideološkim pitanjima, no ne znam da je baš Predsjednica pozvana da proziva Vladu po tom pitanju, jer nedavno je na svojoj latinsko-američkoj turneji u Argentini, argentinskim Hrvatima koji su tamo nakon '45. završili, poručila kako su tamo našli svoju slobodu, ili je odšutjela zahtjeve istih tih Hrvata da se ZAVNOH briše iz temeljnih odredbi Ustava. Predsjednica će na ovom pitanju otvoriti još jedan front s Vladom, čim ona opet u fokus stavlja demografiju. U konačnici, ona može predložiti sazivanje sjednice Vlade i tamo predložiti što točno nudi i koje to projekte ima kako bi potaknula demografsku obnovu zemlje. Ona će vjerojatno skupljati političke poene, jer ipak je njoj izborna kampanja i bojim se da će to biti preduga predizborna kampanja.

Plenković je sad protiv sebe dobio i jedan konzervativniji dio klera u Crkvi. Kako će se tu odnosi sad razvijati?

Vidjeli smo kako Plenković pokušava sanirati ovu štetu i razilaženje s Katoličkom crkvom kad je poslao čestitku i za imendan kardinalu Bozaniću. To niti jedan Predsjednik Vlade nije radio pa čak ni za rođendane. On pokušava na taj način udobrovoljiti se Kaptolu. Moje informacije govore da pokušava stupiti u kontakt s kardinalom Bozanićem. Čini mi se da je njemu najvažnijij Uskrs i misa za Uskrs te kako i na koji način će se kardinal Bozanić odrediti, ali i svi ostali biskupi. On će teško moći njih uvjeriti da je ovo sjajno i da je interpretativna izjava super te da Katolička crkva na to pristane. Teško je u to vjerovati, jer Katolička crkva zastupa takve stavove i oni će ih i dalje zastupati i vidjet ćemo kako će to izgledati na nedjeljnim misama i gdje će se tu naći kompromis. Sumnjam da će tu biti velikog kompromisa. Sigurno će gledati iz prvog reda u Zagrebačkog katedrali kako kardinal Bozanić ima kritike na Istanbulsku konvenciju.