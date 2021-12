U dvije godine korone naučili smo puno, ali posve je jasno da svi skupa znamo vrlo malo. I o koroni, i o cijepljenju, i o nuspojavama, o omikronu da ne govorim… Ali komentatori na društvenim mrežama ne libe se i tamo gdje možda treba, ali i tamo gdje se to nikako ne bi smjelo pisati štogod im padne na pamet. Dosta je!

Odavno je poznato da je Hrvatska zemlja tisuću otoka i gotovo četiri milijuna izbornika. U posljednje vrijeme imamo i otprilike toliko epidemiologa. Neš ti doktora, znanstvenika i onih koji su završili neke škole, fakultete... Svatko danas zna kako je korona nastala, svatko danas zna da korona ni ne postoji i da mediji samo izmišljaju i lažu jer nam netko masno plaća. Svatko zna da se od cjepiva umire, da se skriva točan broj umrlih od cjepiva, a preuveličava broj umrlih od korone. Nema tko ne zna da je korona obična gripa, da je u cjepivu čip, da je virus namjerno pušten iz laboratorija negdje s kraja ravne ploče, na rubu svijeta – u Kini.

Stižu vijesti iz lokalnih stožera: Provjerite stanje po županijama

Pa zašto to znanje ne podijeliti sa svijetom?

Već dvije godine koprcamo se s koronom i novim normalnim, a mi mediji smo već dvije godine na meti. I dobro, posao nam je da pišemo, pa i da istrpimo sve napade. No, neki su stvarno prešli granicu.

Na svakom tekstu koji objavimo jave se komentatori (popularni antivakseri) koji ne prežu ni pred čim. U teškoj prometnoj nesreći poginula trudna mlada žena. U komentarima – je li bila cijepljena. Odnosno najčešće u nepismenoj varijanti - ''Dali je bila cjepljena''. Borbu za život izgubi maleni dječačić, komentatori se pitaju jesu li roditelji bili cijepljeni. Umre netko, razvije se rasprava je li od cijepljenja. Neka pjevačica pokazala dečka. ''Jel primio Fajzer?''.

VIDEO Ovo nismo smjeli čuti: Grmoji mikrofon ostao uključen, poslušajte što je šaptao Mariji Selak Raspudić - "Ovo smo jako loše napravili..."

O tome da su neki umrli zbog PCR testiranja, ma o tome mi se ne da ni pisati. Objavimo prognozu vremena, op op evo kao jako smiješnih komentara – ''Ako primite booster dozu, bit će ljepše vrijeme''.

Nema, ali stvarno nema vijesti ispod koje se ne nađe neki pametnjaković s provokacijom o cijepljenju.

Poruka prosvjednicima nasilnicima: Pucajte u prsa, borci za slobodu!

Da, ovo je slobodna zemlja i sve dok ne vrijeđate i prijetite (a, nažalost, ne manjka ni toga) možete pisati što god želite. No, jeste li se ikad zapitali kamo to vodi? Jeste li se ikad zapitali kako nekome tko je npr. izgubio člana obitelji sjedne vaša nepametna šala? Niste. Da ste se zapitali, ne biste to pisali.

I, dragi epidemiolozi komentatori, neću vas ni moliti da se zapitate, samo vas molim da prestanete.

I da se cijepite. Ali to je druga priča.

Što biste vi rekli - pametnom dosta.