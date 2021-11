Nije od jučer da su novinari uvijek i za sve krivi. I neće ovaj tekst ništa promijeniti. Baš ništa. I dalje ćete misliti da su novinari za sve krivi, da nas plaćaju da pišemo laži, i dalje ćete si uzimati za pravo vrijeđati, prijetiti, udarati… Ali moram vam nešto reći.

Otkad je svijeta i vijeka novinari su bili krivi za sve. Kad nas neka odluka ili događaj ljuti, prozivamo novinare koji su nas o tome obavijestili. Ništa novo, da. Već smo stoput vidjeli ''ubij glasnika''.

Otkad je korone, novinari su još više krivi. Već dvije godine slušamo da smo plaćenici i da sve radimo zbog – ma više sam i zaboravila zbog čega ono. Nešto Bill Gates, čipiranje, lova za farmaceute, ukidanje slobode ljudima na cijelom svijetu, uvođenje kontrole i praćenje, nešto, ovo, ono…

Radimo svoj posao

Ali, ne znam kako da vam kažem, mi samo radimo svoj posao. Naš je posao izvještavati, prenositi informacije najbolje što znamo. I mi propitujemo, čudimo se nekim odlukama i mjerama, kritiziramo, tražimo odgovore. Mi ne donosimo odluke, mjere i zakone.

Radimo svoj posao. Nekad se ni nama ne sviđa. Ne sviđa nam se ni što ulje više nije 10 nego 16 kuna, pa ne udaramo blagajnicu u trgovini. Ne sviđa nam se ni cijena goriva ili struje, pa ne napadamo djelatnika na pumpi ili električara. Ne sviđa se nikome ni to što nekad nisu bile dobre maske, a sad su obvezne ili što nekad djeca nisu mogla u školu, a danas se kao da nema sutra (a ni korone) ide u kafiće i šoping centre. Ne sviđa nam se što jučer Markotić kaže jedno, danas drugo, što Capak nešto kaže, pa onda kaže da nije rekao.

Ni nama se svašta ne sviđa

Ne sviđa nam se Plenković, Banožić, Milanović, Grbin, Petrov, Mesić, Tuđman, Bernardić, Trump, Biden, Macron, Merkel, školski kurikulum, loši tramvaji, debelo narezana salama, to što kasne avioni i vlakovi, inflacija, minus na računu, susjed s trećeg kata, onaj u dućanu što se gura preko reda… Ma svašta nam se ne sviđa. I o tome pišemo, jasno govorimo, glasno se borimo. Nekad uspijemo, nekad ne.

I možete nas ne voljeti, možete nas i mrziti, možete nas zvati crvima, dnovinarima, govnima... Ali tko vam daje pravo da udarite mog kolegu dok radi svoj posao, tko vam daje pravo da vrijeđate i verbalno napadate moju kolegicu ili da drugoj oduzmete mikrofon usred javljanja uživo? Tko vam daje pravo da mojoj kolegici šaljete uvrede i prijetnje i spominjete sina?

Nećete nas uplašiti

Nadam se da će, kako se to popularno u našoj zemlji kaže, institucije odraditi svoj posao. No, da znate – nećete nas uplašiti, mi ćemo nastaviti raditi svoj posao. Nećemo dopustiti da pobijedi onaj tko bi svoju slobodu gradio na ugrožavanju drugoga. Jer to nije borba za slobodu – to je divljaštvo, to je bijedno i toliko jadno i malo da za to još ne postoji riječ.

Pero je naše jedino oružje i nećemo ga okačiti o klin. Pa da vam odmah i to kažem – korona postoji, od nje se umire, u Hrvatskoj je umrlo više od 10 tisuća ljudi, PCR test ne ubija, respirator ne ubija, on vam pomaže da dišete i preživite. Plaću nam daje poslodavac, ne ni Gates ni Soros ni Pfizer.

I još nešto važno – Zemlja je okrugla, majkemi.

Ako vam se to ne sviđa, uvijek možete prijetiti po društvenim mrežama, crtati metu na moje čelo skrivajući se iza lažnih profila… Ja vam poručujem – pucajte u prsa, borci za slobodu!

