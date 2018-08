Komemoracija povodom 11. godišnjice tragičnog stradavanja dvanaestorice vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog, održat će se u četvrtak u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu, a u kapelici sv. Florijana bit će misa za stradale vatrogasce.

Obilježavajući godišnjicu Kornatske tragedije, Općina Tisno i Dobrovoljno vatrogasno društvo Tisno u srijedu organiziraju Mimohod sjećanja za stradale vatrogasce. Povorka kreće u 18 sati od Vatrogasnog doma u Tisnom do župne crkve sv. Duha gdje će biti komemorativni program, položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na kornatske heroje.

Počast stradalim vatrogascima odat će u srijedu i u Vodicama gdje će biti položeni vijenci i svijeće. Vijence će na grobove vodičkih heroja položiti predstavnici grada Vodica i brojnih gradskih udruga, izvijestili su iz vodičke gradske uprave.

30. kolovoza 2007., u rutinskom gašenju požara, poginulo je12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Od 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, njih šestero poginulo je na mjestu događaja, dok su ostali prebačeni u obližnje bolnice u Zadru i Splitu, a potom u Zagreb, no ubrzo su preminuli od posljedica teških opeklina. Jedini koji je preživio nesreću je vatrogasac Frane Lučić iz Tisnog.

Unatoč istragama i suđenjima još uvijek nisu posve rasvijetljene okolnosti u kojima se tragedija dogodila. Prema službenoj teoriji uzrok tragedije je tzv. eruptivni požar, rijedak prirodni fenomen poznat kao izgaranje nehomogene plinske smjese. No, dio javnosti kao i obitelji stradalih nisu prihvatili to objašnjenje te i dalje smatraju da im nije do kraja otkrivena prava istina o okolnostima stradavanja njihovih najmiliji.

Zbog odgovornosti za pogibelj vatrogasaca i propuste sudilo se bivšem vatrogasnom zapovjedniku JVP Šibenik Draženu Slavici, no on je 2013. u prvostupanjskom sudskom postupku oslobođen optužbi. Vrhovni sud srušio je tu presudu, a novim suđenjem Slavica je krajem travnja ove godine po drugi put oslobođen optužbi. (Hina)