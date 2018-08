Tri dana uoči 11. obljetnice kornatske tragedije, jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić posjetio je mjesto stradanja 12-torice kolega, kojima je zapalio svijeće.

Nakon što je prošle godine na Kornatu nazočio ponovljenoj rekonstrukciji, ovo mu je prvi privatni posjet mjestu na kojem je prije 11 godina zadobio iznimno teške ozljede. Lučić do danas osobno nije dobio odštetu, zbog čega su u tijeku dvije parnice - protiv države i Grada Šibenika te DVD-a i Općine Tisno. Na to je ukazao i na Kornatu, pročitavši svoje pismo.

"Drage moje kolege, slava Vam i zavidim Vam što i ja nisam s Vama smrtno nastradao, odnosno, kad me već nije spržilo do neprepoznatljivosti kao Vas, da sam barem umro od dehidracije čekajući pomoć koja nikako ne dolazi. Razlog je što sam nastradao spašavajući državnu imovinu, a vlast, umjesto da to poštuje, izruguje se mojom žrtvom i ozljedama, i to raznim nepotrebnim i neupotrebljivim podnescima", rekao je Frane Lučić.